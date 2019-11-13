Политика

RT на русскомRT на русскомМоралес назвал условие возвращения в Боливию

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернётся в страну, в случае если парламент не утвердит его отставку. «Моё заявление об отставке находится в ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь», — цитирует газета El Universal Моралеса.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Экс-президент Боливии назвал условие возвращения на родину

Коммерсантъвчера в 23:28

Моралес назвал условие возвращения в Боливию

RT на русскомвчера в 18:41

Моралес подтвердил готовность вернуться в Боливию в ближайшее время

ТАССвчера в 18:54

Моралес назвал условие возвращения в Боливию

РИА Новостивчера в 18:28

Моралес рассказал, когда вернется в Боливию

REGNUMвчера в 18:49

Эво Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

Вести.Ruвчера в 22:50

Моралес заявил о готовности вернуться и «успокоить» Боливию

Взгляд.ру13 ноября в 12:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service вчера в 14:41
Происшествия

Двух пострадавших при стрельбе в Благовещенске прооперировали

ТАСС вчера в 01:32
Шоу-бизнес

Татьяна Навка поделилась ярким фото с дочерью и крестницей из Дубая

Знаменитость отправилась в путешествие вместе с мамой, младшей дочерью Надей, сестрой Натальей и маленькой крестницей Дарьей.
Летидор вчера в 04:05
Политика

Путин предупредил желающих войти в зону разведения сил в Донбассе

«В случае, если в зону разведения сил на смену украинским военным войдут другие вооруженные формирования, в ДНР и ЛНР сделают тоже самое», — цитирует президента «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 14:47
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online 13 ноября в 11:07
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Политика

Коломойский пообещал США российские танки в Польше

Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ 13 ноября в 11:31
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Армия и оружие

Киев обнаружил российский Ту-22М3 у берегов Одессы

Утро.ru вчера в 13:18
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей

В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысяч рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.
РИА Новости вчера в 14:21
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Происшествия

Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката

Пятый канал вчера в 11:41
Общество

Россия, Индия и Китай создадут свой аналог платежной системы SWIFT

Для упрощения торговли между странами в условиях возможного усиления санкций со стороны США, Индия, Россия и Китай планируют создать собственную альтернативу международной платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
NewInform вчера в 04:06
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Наука

Физики наделили фотоны массой и магнитным моментом

В физике твердого тела и атомной физике важен релятивистский эффект спин-орбитального взаимодействия, который заключается в превращении постоянного электрического поля в лабораторной системе отсчета в магнитное поле при переходе в связанную с движущейся частицей систему отсчета.
N+1 вчера в 03:24
Общество

Миллер не согласился с прогнозом синоптиков на зиму

В пресс-релизе «Газпрома» говорится, что погода в январе–марте 2020 года, «по прогнозам, будет заметно холоднее, чем прошлой зимой».
Коммерсантъ вчера в 17:59
Экономика

Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050 году

К 2050 году в России пенсия будет замещать лишь 50% от трудового дохода граждан, которые зарабатывали на уровне минимального размера оплаты труда.
Дни24 00:58
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Политика

Рада одобрила продажу украинской земли иностранцам

Как отмечает RT, в Евросоюзе одобряют такое намерение Киева, заявляя, что открытие рынка земель «раскроет огромный потенциал украинской экономики».
Национальная служба новостей 13 ноября в 08:34
Происшествия

На Урале возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Тело 14-летней школьницы обнаружили 14 ноября в городе Еманжелинске Челябинской области, возле здания недостроенного хлебозавода.
URA.Ru вчера в 23:49
Экономика

Сеть ломбардов впервые объявила о планах выйти на IPO в России

Сеть ломбардов «Мосгорломбард», объединяющая 17 ломбардов в Москве и Московской области, запланировала выйти на биржу в первом квартале 2021 года, сообщил РБК представитель компании.
РБК вчера в 22:00
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Футбол

Экс-нападающий «Спартака» Андриано женился на россиянке

Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано и российская модель Екатерина Дорожко узаконили отношения.
Sportbox.RU 00:17
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное