Политика

РосбалтРосбалтМоралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии».
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Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

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Моралес обвинил США в причастности к госперевороту в Боливии

Газета.Ruвчера в 21:21

Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США

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Моралес назвал переворот заговором, исходящим от США

Коммерсантъвчера в 20:59

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

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Моралес увидел в своей отставке заговор, происходящий из США

Интерфаксвчера в 21:15

Моралес осудил решение США признать сенатора Аньес и.о. президента Боливии

ТАССвчера в 19:35
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Ситуация принимает забавный оборот, учитывая тот факт, что в прошлом эти две компании разошлись со скандалом, в связи с разногласиями насчет Prey 2. Еще больше удивляет тот факт, что руководителем новой студии от Bethesda стал бывший директор Human head – Крис Райнхарт.
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