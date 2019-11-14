Политика
РосбалтМоралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии».
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Происшествия
Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки
Известия вчера в 20:24
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Политика
Эрдоган заявил, что вернул Трампу его скандальное письмо
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что вернул американскому коллеге Дональду Трампу его невежливое письмо в ходе переговоров в Вашингтоне.
РИА Новости вчера в 16:58
Наука
Ученые рассказали, как яйца спасут от преждевременной смерти
За девять лет исследований медики зарегистрировали 83 977 случаев сердечно-сосудистых заболеваний, из которых 9985 закончились смертью.
Sputnik Южная Осетия вчера в 23:01
Происшествия
В колледже Благовещенска студент устроил стрельбу
В Благовещенске в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний студент устроил стрельбу из охотничьего ружья.
Sputnik Литва вчера в 22:15
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Известия 00:09
Культура
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
ТАСС вчера в 03:25
Политика
МИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
Известия 03:33
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
WomanHit.ru вчера в 05:59
Происшествия
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП с 11 погибшими
В Забайкальском крае 15 ноября объявлено днем траура по 11 погибшим в двух ДТП.
Российская газета 02:03
Общество
Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году
Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.
Газета.Ru вчера в 01:46
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Общество
Насильникам и убийцам запретят работать таксистами
Владимир Путин два года назад с градоначальником согласился и поручил разработать соответствующий документ, однако подготовили его только сейчас.
РБК вчера в 18:56
Политика
Зеленский рассказал об освобождении украинцев от рабства
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной Рады за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли в стране.
Lenta.ru 03:25
Игры
Создатели легендарной игры Prey перешли в студию Bethesda
Ситуация принимает забавный оборот, учитывая тот факт, что в прошлом эти две компании разошлись со скандалом, в связи с разногласиями насчет Prey 2. Еще больше удивляет тот факт, что руководителем новой студии от Bethesda стал бывший директор Human head – Крис Райнхарт.
Goroday.ru вчера в 20:17
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Наука
Открыт «ген короткого сна», который защищает от ухудшения памяти
Исследователи смогли открыли новый «ген короткого сна» человека.
Evo-rus.com 02:33
Происшествия
Росгвардия проверит ЧОП колледжа после стрельбы в Благовещенске
Глава Росгвардии Виктор Золотов поручил ведомству проверить частное охранное предприятие, сотрудники которого обеспечивали безопасность в строительном колледже Благовещенска.
Телеканал 360° 03:27
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru вчера в 10:50
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 12 ноября в 02:29
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science вчера в 11:07
Общество
Путин подписал закон о сокращённом рабочем дне для жительниц села
Закон, предусматривающий введение сокращённого рабочего дня для женщин, работающих в сельской местности, подписал президент России Владимир Путин.
REGNUM 12 ноября в 14:35