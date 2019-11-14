Политика

РосбалтРосбалтМоралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии».
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Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

РБКвчера в 22:17

Моралес обвинил США в причастности к госперевороту в Боливии

Газета.Ruвчера в 21:21

Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США

РИА Новостивчера в 20:16

Моралес назвал переворот заговором, исходящим от США

Коммерсантъвчера в 20:59

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Росбалтвчера в 20:40

Моралес увидел в своей отставке заговор, происходящий из США

Интерфаксвчера в 21:15

Моралес осудил решение США признать сенатора Аньес и.о. президента Боливии

ТАССвчера в 19:35
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Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье

Газета.Ru вчера в 23:14
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В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере

Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 12 ноября в 11:06
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Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами

Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов дал следствию полные показания

ТАСС вчера в 15:50
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Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
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Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
РИА Новости 01:18
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Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
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В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом в стране.
Известия вчера в 18:47
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году

Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Армия и оружие

Российские вертолеты перебросили на новую базу на севере Сирии

РБК 02:00
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В России разработали спутник для сжигания космического мусора

Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
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В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
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Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp

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Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
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AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M и серию Radeon Pro 5000M

Игромания.ру вчера в 15:09
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Hyundai выпустит новый седан компактнее «Соляриса»

Новинка будет создана на основе хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, а в модельном ряду составит компанию седану Xcent, который произведён из Grand i10 прошлого поколения.
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Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
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Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
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Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евро-футбол.ру вчера в 16:34
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Первый европейский завод Tesla построят в Берлине

В Берлине построят первый европейский завод американского производителя электромобилей Tesla, передает Reuters.
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Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
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В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга

В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
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