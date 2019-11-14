Политика
РосбалтМоралес обвинил США в организации переворота в Боливии
Боливийский экс-президент Эво Моралес обвинил США в «политическом и экономическом заговоре» для организации переворота в стране. По его словам, США «навязали Венесуэле Хуана Гуайдо, а теперь объявляют Жанин Аньес президентом Боливии».
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Происшествия
Семь человек погибли в результате ДТП в Забайкалье
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
В Польше тела двух украинцев нашли среди фруктов в холодильной камере
Тела двух граждан Украины были обнаружены в анаэробной холодильной камере для хранения фруктов в польской деревне Садковице.
Украина.ру 12 ноября в 11:06
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 00:14
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Lenta.ru вчера в 21:30
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Общество
В Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео с тараканами
Полиция и Роспотребнадзор в Екатеринбурге проверят киоск с шаурмой после видео, на котором видны грязь и тараканы в местах приготовления еды.
РИА Новости 01:38
Политика
Эрдоган вернул Трампу письмо, призывающее «не быть дураком»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания.
ФАН 00:21
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Здоровье
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
РИА Новости 01:18
Политика
Коломойский не исключил появления российских танков в Польше
Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Общество
В Госдуме предложили возродить лечебно-трудовые профилактории
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил вернуть лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), чтобы более эффективно бороться с алкоголизмом в стране.
Известия вчера в 18:47
Происшествия
СК завершил расследование крушения Boeing 737 в Казани в 2013 году
Следствие завершило расследование крушение самолета Boeing 737-500 в Казани в ноябре 2013 года. Об этом рассказали в СК России.
Газета.Ru 01:27
Космос
В России разработали спутник для сжигания космического мусора
Космический аппарат разработала российская компания Easar. В настоящий момент ведется его эскизное проектирование.
Русская Планета вчера в 01:52
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Гаджеты
Владельцы Android-смартфонов пожаловались на обновленный WhatsApp
В отзывах Google Play плюс ко всему пожаловался один из владельцев смартфона Redmi Note 5 Pro от Xiaomi на то, что работа в фоновом режиме стала снижаться с 74 до 19% после обновления WhatsApp.
VSE42.RU 00:43
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК вчера в 06:40
Гаджеты
AMD представила видеокарты Radeon RX 5300M и серию Radeon Pro 5000M
Игромания.ру вчера в 15:09
Авто
Hyundai выпустит новый седан компактнее «Соляриса»
Новинка будет создана на основе хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios, а в модельном ряду составит компанию седану Xcent, который произведён из Grand i10 прошлого поколения.
Профиль 01:42
Культура
Сериал «Друзья» получит продолжение
Стоит отметить, что в прошлый раз эпизод-продолжение был обещан в 2016-м, но в итоге аудитория получила лишь программу, посвященную сериалу «Друзья», куда пригласили исполнителей главных ролей, причем Мэтью Перри туда не приехал, отделавшись видеообращением.
Экспресс газета вчера в 11:49
Культура
Самым сексуальным мужчиной мира назван Джон Ледженд
Журнал People назвал самым сексуальным мужчиной в мире певца Джона Ледженда.
Газета.Ru вчера в 10:09
Футбол
Ибрагимович попрощался с болельщиками «Лос-Анджелес Гэлакси»
Евро-футбол.ру вчера в 16:34
Общество
Первый европейский завод Tesla построят в Берлине
В Берлине построят первый европейский завод американского производителя электромобилей Tesla, передает Reuters.
Полит.ру вчера в 02:22
Энергетика
Новак заявил, что Россия стала ведущим поставщиком сырой нефти в Китай
Россия занимает ведущие позиции по экспорту сырой нефти в КНР, увеличив в 2018 году объем поставок на 27,4%, а также лидирует по экспорту электроэнергии.
ТАСС вчера в 23:41
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
В ЕАЭС назвали условие отмены роуминга
В ноябре коллегия ЕЭК провела первое совещание, посвященное обсуждению возможности снижения платы за услуги мобильной связи в роуминге на территории ЕАЭС.
РБК 00:00