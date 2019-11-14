Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах. По его словам, он является политическим и экономическим заговором.

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

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