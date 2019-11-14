Политика

Российская газетаРоссийская газетаМоралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах. По его словам, он является политическим и экономическим заговором.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

РБКвчера в 22:17

Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США

РИА Новостивчера в 20:16

Моралес увидел в своей отставке заговор, происходящий из США

Интерфаксвчера в 21:15

Моралес назвал переворот заговором, исходящим от США

Коммерсантъвчера в 20:59

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Росбалтвчера в 20:40

Моралес обвинил США в причастности к госперевороту в Боливии

Газета.Ruвчера в 21:21

Моралес осудил решение США признать сенатора Аньес и.о. президента Боливии

ТАССвчера в 19:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 00:38, Вашингтон
Происшествия

Доцент Соколов предложил помощь с похоронами убитой аспирантки

Известия вчера в 20:24
Происшествия

В колледже Благовещенска произошла стрельба

Lenta.ru вчера в 21:30
Политика

Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов

Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.
Эхо Москвы 00:30
Здоровье

Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

МедиаПоток 11 ноября в 07:32
Политика

Коломойский не исключил появления российских танков в Польше

Российские танки будут размещены у Кракова и Варшавы.
RT на русском вчера в 16:02
Политика

Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.
РБК вчера в 17:11
Происшествия

Ребенок умер в школе в Хабаровске

ТАСС вчера в 22:54
Шоу-бизнес

Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке

Культуромания 12 ноября в 00:13
Политика

Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.
REGNUM вчера в 15:10
Происшествия

Следствие засекретило дело о подброшенных Ивану Голунову наркотиках

Следственный комитет засекретил материалы уголовного дела о подброшенных наркотиках специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, из-за которых его обвинили в незаконном сбыте запрещенных веществ.
Общая газета.RU 11 ноября в 07:32
Политика

Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС

Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 12:48
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Происшествия

В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП

На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.
Российская газета вчера в 20:23
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".
ТАСС вчера в 16:10
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 12 ноября в 13:48
Армия и оружие

Выбор концепции нового военного транспортника перенесли

«Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник», – сообщил источник РИА «Новости».
Взгляд.ру 00:17
Общество

Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Газета.Ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Здоровье

В Москве ежегодно выявляется около 20 тыс. новых случаев сахарного диабета

Число вновь выявленных больных сахарным диабетом в Москве каждый год увеличивается на 3-4%, иными словами, появляется около 20 тыс. новых пациентов.
ТАСС 00:23
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Газета.Ru вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан

Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.
Регион online вчера в 11:07
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 12 ноября в 07:16
Здоровье

На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены

В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.
Деловая газета. Юг вчера в 10:02
Общество

Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии

Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.
Московский Комсомолец 00:25
Игры

Детализация грязи и травы — моддер сделал текстуры для Skyrim в разрешении 8К

Набор текстур в разрешении 8К весит 3,2 ГБ. Моддер также создал версии для 2К и 4К.
CyberSport.ru 12 ноября в 11:02
Игры

Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки

С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Российская газета вчера в 15:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Боливия
Государство в Южной Америке
Государство в центральной части Южной Америки. Боливия граничит на севере и северо-востоке с Бразилией, на юго-востоке - с Парагваем, на юге - с Аргентиной, на юго-западе и западе - с Чили и Перу.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное