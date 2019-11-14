Экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах. По его словам, он является политическим и экономическим заговором.

Моралес обвинил США в организации переворота в Боливии

Политика Китай не собирается брать обязательства о ежегодном приобретении сельскохозпродукции США на 50 миллиардов долларов Китай не собирается брать на себя обязательства о ежегодном приобретении сельскохозяйственной продукции США на сумму в 50 миллиардов долларов.

Политика Трамп и Эрдоган взялись за решение вопроса с закупкой российских С-400 Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Вашингтон и Анкара рассчитывают в ходе переговоров разрешить ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400, сообщает NBC News.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.

Происшествия Следствие засекретило дело о подброшенных Ивану Голунову наркотиках Следственный комитет засекретил материалы уголовного дела о подброшенных наркотиках специальному корреспонденту «Медузы» Ивану Голунову, из-за которых его обвинили в незаконном сбыте запрещенных веществ.

Политика Бундестаг принял законопроект об обновленной газовой директиве ЕС Немецкий парламент (бундестаг) принял законопроект, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза, под который подпадает российский газопровод «Северный поток – 2». Об этом в среду, 13 ноября, сообщает ТАСС.

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Происшествия В Забайкалье шесть человек погибли в ДТП На федеральной трассе Чита - Забайкальск микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками. Погибли шесть человек, еще трое пострадали.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Евросоюза Уходящий глава Евросовета Дональд Туск все пять лет работы на этом посту утверждал лидерам Евросоюза, что Россия является "стратегической проблемой" сообщества, а не "стратегическим партнером".

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Общество Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Армия и оружие Выбор концепции нового военного транспортника перенесли «Защита проектов состоится в конце ноября, после чего Минпромторг и Минобороны примут окончательное решение по выбору конструкторского бюро, которое будет создавать средний транспортник», – сообщил источник РИА «Новости».

Общество Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress "За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.

Здоровье В Москве ежегодно выявляется около 20 тыс. новых случаев сахарного диабета Число вновь выявленных больных сахарным диабетом в Москве каждый год увеличивается на 3-4%, иными словами, появляется около 20 тыс. новых пациентов.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Шоу-бизнес Экс-«фабрикантка» Мария Алалыкина приняла ислам и уехала в Дагестан Певица приняла ислам и сейчас живет со вторым мужем на территории Республики Махачкала, 13 ноября.

Здоровье На Кубани работу смотровых кабинетов поликлиник организуют в две смены В Краснодарском крае работу всех смотровых кабинетов поликлиник региона планируется организовать в две смены.

Общество Израиль и «Исламский джихад» достигли соглашения о перемирии Израиль и палестинская организация «Исламский джихад» заключили соглашение о прекращении огня, передаёт AFP, ссылаясь на источники.