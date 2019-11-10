Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.

Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии

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