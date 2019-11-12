Политика

Российская газетаРоссийская газетаМоралес отправился из Боливии в Мексику

Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Бывший глава государства сообщил, что испытывает боль, покидая страну по политическим причинам.
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Моралес вылетел из Боливии в Мексику

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Что случилось этой ночью: вторник, 12 ноября

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