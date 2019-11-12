Политика
Российская газетаМоралес отправился из Боливии в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес, который подал в отставку, самолетом мексиканских ВВС вылетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Бывший глава государства сообщил, что испытывает боль, покидая страну по политическим причинам.
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Технологии
Стало известно о секретном проекте Google по сбору медицинских данных
Сотрудники американской корпорации Google втайне от пользователей собирали данные миллионов пациентов медицинских учреждений.
Lenta.ru 02:44
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Общество
Назван самый фотографируемый город России
РИА Новости вчера в 19:31
Политика
Президент Боливии Эво Моралес сообщил о своей отставке
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке. Соответствующее письмо он направит в парламент страны.
ФАН 10 ноября в 20:54
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Происшествия
Материалы дела, по которому обвинялся Иван Голунов, засекретили
Следственный комитет России засекретил уголовное дело о наркотиках, по которому обвиняемым проходил журналист Иван Голунов, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:18
Теннис
Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.
Vprognoze.ru вчера в 13:44
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 11 копеек — до 63,91 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 70,48 рубля.
RT на русском вчера в 02:01
Футбол
Петржела: на данный момент «Зенит» — клуб номер один в России
Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал выступление питерского клуба в нынешнем сезоне.
Чемпионат вчера в 17:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве аспирантки Олег Соколов арестован
Другие фрагменты женского тела позднее обнаружили в квартире и в реке Мойке. Жертвой Соколова стала 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко.
Говорит Москва вчера в 09:13
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском 10 ноября в 18:56
Общество
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве дважды прозвучали сирены воздушной тревоги, предупреждая жителей о ракетном обстреле из сектора Газа.
Известия 01:50
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал три фактора, влияющие на восприятие температуры воздуха человеком.
Взгляд.ру 00:23
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Футбол
Стерлинг исключен из состава сборной Англии из-за конфликта с Гомесом
Сообщается, что Стерлинг решил выяснить отношения с игроком, с которым у него произошел конфликт в ходе матча 12-го тура чемпионата Англии.
Bookmaker-ratings.ru 02:13
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии. На этот раз атаке подверглись объекты в столице страны Дамаске.
ANNA-News вчера в 22:32
Авто
«АвтоВАЗ» назвал стоимость Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» назвал стоимость новой модификации Lada Vesta для российского рынка, которая оснащается вариатором, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 02:31
Армия и оружие
Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе
Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.
Политическая Экспертиза вчера в 04:11
Экономика
Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
Lenta.ru вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин во второй раз потеряли ребенка
Несколько часов назад Хилария опубликовала в своем инстаграме видео, на котором говорит, что и эта беременность неудачная: ребенку не суждено появиться на свет.
ОК! вчера в 22:34
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Гаджеты
Новый MacBook Pro с 16-дюймовым экраном представят в ближайшее время
Американский гигант Apple намерен представить новую модель ноутбука MacBook Pro, оснащенного 16-дюймовым дисплеем.
Rusargument 02:24
Политика
Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе
Американский лидер Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать какие-либо заявления об инциденте в Керченском проливе, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:18
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
Forbes 01:30
Происшествия
Заключенный под стражу экс-глава ЦСКА попытался сбежать из здания СКР
Заключенный под стражу экс-глава управления по работе с личным составом ЦСКА Михаил Барышев попытался сбежать из здания Главного военно-следственного управления СКР.
Газета.Ru вчера в 19:14
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
РБК вчера в 04:54