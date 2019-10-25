Политика

Взгляд.руВзгляд.руМоралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес переизбран на новый срок в первом туре выборов, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда страны.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Высший избирательный суд Боливии заявил о победе Моралеса на выборах

РБК01:13

Оппозиционный кандидат в президенты Боливии призвал сторонников продолжать акции протеста

ТАССвчера в 21:46

В ОАГ власти Боливии отвергли обвинения в фальсификации выборов

REGNUM04:16

Действующий президент Боливии провозгласил победу на выборах

Общественное телевидение Россиивчера в 18:43

Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии

РИА Новостивчера в 22:27

Моралес победил на выборах президента Боливии

Российская газетавчера в 22:12

Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии

RT на русскомвчера в 08:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия

Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая

Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости вчера в 07:38
Авто

Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС

Hyundai сертифицировала новую Hyundai Sonata для России, сборка которой будет осуществляться на предприятии «Автотор» в Калининграде.
Tvoe-avto.com 05:09
Политика

Глава ЦИК Украины заявил о невозможности проведения выборов в Донбассе

16 октября после трех неудачных попыток установить перемирие на Донбассе и добиться разведения военных сил и средств в районе населенных пунктов Петровское и Золотое президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие нового закона об особом статусе территорий может состояться только после достижения договоренности о путях прекращения войны.
РБК 06:01
Футбол

Трабзонспор — Краснодар 0:2

«Краснодар» набрал три очка и обошёл турецкий клуб, расположившись на третьей строчке группы C. В активе «Трабзонспора» одно набранное очко после трёх сыгранных матчей.
Metaratings вчера в 16:51
Армия и оружие

Российские стратеги прилетели в ЮАР

В полете Ту-160 дозаправлялись, уточняют военные. Кроме того, на последнем отрезке пути их сопровождали истребители ВВС ЮАР JAS-39 Gripen.
Вести.Ru 23 октября в 11:35
Гаджеты

«Убийца» Xiaomi Mi Band на подходе

iXBT.com 04:29
Происшествия

Братья-близнецы из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье

Два брата-близнеца, приехавшие из Донецкой народной республики (ДНР) на заработки, покончили с собой в подмосковном лесу, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:53
Игры

Ubisoft разочарована продажами Ghost Recon Breakpoint и The Division 2

Накануне глава Ubisoft объявил о переносе релиза трёх крупных проектов компании, но, помимо этого, он также сообщил о том, что Ubisoft оказалась очень разочарована стартовыми продажами и оценками Ghost Recon: Breakpoint, а также показателями The Division 2.
Gmbox.ru 03:42
Политика

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Общество

Орлица улетела в Иран и потратила все деньги на роуминг

Проект Центра реабилитации диких животных по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой из-за дорогостоящих смс-сообщений с координатами, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:05
Происшествия

В Приморье на 8-летнюю девочку напал педофил

Evo-rus.com 00:49
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Экономика

За сутки Джефф Безос потерял семь миллиардов

Самый богатый человек в мире Джефф Безос за сутки потерял 6,9 миллиарда долларов.
Вести.Ru 04:27
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Политика

Шойгу: выход США из ДРСМД грозит гонкой вооружений в Азии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в совместной коллегии с белорусскими военными.
News.ru 05:45
Шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей

Юморист Михаил Галустян отмечает юбилей Сегодня Михаилу Галустяну исполняется 40 лет.
Экспресс газета вчера в 23:30
Экономика

«Газпром нефть» построит в Омске завод по производству катализаторов

РИА Новости вчера в 07:07
Общество

РБК: самолеты Sukhoi Superjet 100 продадут в Норвегию

BFM.ru 05:32
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Происшествия

Стали известны детали дела о хищении данных клиентов российских банков

Коллекторская компания «Национальная служба взыскания» подтвердила задержание своего сотрудника по подозрению в хищении персональных данных клиентов нескольких банков.
RT на русском 05:16
Общество

В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
REGNUM 01:09
Шоу-бизнес

Страшный грех родных Анастасии Заворотнюк назвал Диакон

Православный диакон Илья Кокин рассказал, что семья Анастасии бросила у могилы отца на кладбище деревянный крест, что является грехом.
Privet-Rostov.ru 05:29
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Происшествия

Американец, объявленный в международный розыск, задержан в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицией задержан гражданин США Алет Тэраду, скрывавшийся в России от уголовного преследования по делу о торговле наркотиками и отмывании денег, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 03:15
Происшествия

В Германии уничтожат 320 тонн колбасы из-за гибели троих человек

Власти Германии уничтожат 320 тонн колбасы компании Wilke, от которой, по предварительным данным, скончались три человека.
Экономика сегодня 05:15
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Политолог Вячеслав Ковтун в тяжёлом состоянии оказался в реанимации в Москве, сообщил политтехнолог Константин Долгов 24 октября в социальной сети Instagram.
REGNUM 01:40
Происшествия

В Запорожье неизвестный напал с ножом на цыганскую активистку

В июле прошлого года главарь нацистов запрещенной в России группировки С14* Мазур получил двое суток домашнего ареста за цыганские погромы в Киеве.
ИА Новороссия вчера в 13:35
Авто

Средняя стоимость авто до трех лет выросла в России до 878 тыс. рублей

По сравнению с прошлым годом, в 2019 году средняя стоимость автомобиля возрастом до трех лет выросла на 9% и составила 878 000 рублей.
Тарантас Ньюс 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное