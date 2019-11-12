Политика
Общественное телевидение РоссииМоралес поблагодарил Мексику за предоставление убежища
Правительство Мексики предоставило им политическое убежище и позволило еще 20 министрам и депутатам-сторонникам Моралеса укрыться на территории мексиканского посольства в Ла-Пасе. Власти Перу и Бразилии пропустили самолет с бывшим лидером Боливии над своей территорией.
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Здоровье
Минздрав сообщил о снижении материнской и младенческой смертности в РФ
За десять последних лет материнская и младенческая смертность в России снизилась на 56% и 40% соответственно, говорится в докладе министра здравоохранения Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте Минздрава.
Ридус 07:48
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова, обвиняемого в хакерстве, экстрадировали из Израиля в США, чтобы тот предстал перед судом.
Известия 13:32
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Трамп пообещал существенно повысить пошлины при срыве сделки с Китаем
Если торговая сделка с Китаем не состоится, США «существенно» увеличат размер пошлин на китайские товары.
РБК 17:31
Армия и оружие
Пентагон сделал выбор в пользу высокоточного оружия
Независимая газета 10 ноября в 09:02
Общество
Путин одобрил распространение налога для самозанятых на все регионы
Министр финансов предложил со следующего года дать право регионам на такой режим — налог на профессиональный доход.
Gorodche.ru 08:58
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика
В Минске дали «зеленый свет» для встречи в «нормандском формате»
Информацию передает пресс-секретарь Кучмы На переговорах по Донбассу в Минске были сняты все препятствия на пути к встрече в "Нормандском формате", сообщает телеграм-канал "Раньше всех" с ссылкой на пресс-секретаря председатель контактной группы.
SM News 10:06
Шоу-бизнес
Фанаты застали Аллу Пугачёву за покупками в центре Москвы
Пользователи соцсетей разделились на два лагеря: одни позавидовали случайному очевидцу звёздного шопинга, другие заявили, что Пугачёва — такой же человек, как и все, поэтому иногда и она ходит по магазинам.
Газета Кемерова 12:29
Происшествия
Соседка историка-убийцы Соколова слышала крики Ещенко перед смертью
Как сообщал ранее Российский Диалог, следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о других возможных преступлениях арестованного 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Российский Диалог 14:59
Общество
Продажи Alibaba Group в День холостяка составили 38,4 млрд долларов
Несмотря на выдающиеся показатели по выручке Alibaba Group, сам рост продаж в День холостяка в этом году замедлился до 26% из-за текущих проблем с развитием электронной коммерции в Китае и торговой войны с США.
PROfashion.ru 03:39
Политика
В России оценили заявление Украины о готовности снять санкции
Российские политики скептически отнеслись к заявлению вице-премьера Украины Дмитрия Кулебы о готовности снять санкции с Москвы.
Известия 14:37
Политика
Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Комсомольская правда вчера в 06:56
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Коммерсантъ 17:05
Политика
Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура
Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 10 ноября в 03:52
Интернет
YouTube будет удалять аккаунты, которые не приносят прибыли
Видеохостинг YouTube будет удалять аккаунты, если поддерживать их станет "коммерчески невыгодно".
Народные новости вчера в 10:49
Технологии
Выходит новая версия Windows 10. Что изменится на компьютерах
12 ноября ожидается выход крупного ноябрьского обновления Windows 10, которое носит название 2019 November Update.
Российская газета 10:42
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
RT на русском 14:30
Игры
В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12:43
Происшествия
Участник КВН Ильяс Хасанов умер в больнице после аварии
Редактор татарской лиги КВН, основатель Stand Up в Набережных Челнах Ильяс Хасанов умер в больнице после дорожно-транспортного происшествия.
Вести.Ru 14:54
Авто
Технические характеристики SsangYong Korando EV раскрыли в Сети
В Сети появилась информация о технических характеристиках электрической модификации кроссовера SsangYong Korando EV, который должен дебютировать в 2021 году.
Letnews.ru 03:43
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru вчера в 03:49
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
РИА Новости вчера в 18:57
Общество
Минприроды назвало 16 регионов, которым грозит «мусорный коллапс»
Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин поручил региональным властям "обратить особое внимание" на деятельность региональных операторов по вывозу мусора в 16 регионах России, где сложившаяся ситуация может привести к "мусорному коллапсу", пишет РИА "Новости".
Агентство Телеграф 05:42
Авто
Новая технология от Hyundai позволит сэкономить на шумоизоляции
Тарантас Ньюс вчера в 10:50
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32