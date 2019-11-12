Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мексики.

Моралес вылетел из Боливии в Мексику

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