Политика
РИА НовостиМоралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он отметил, что согласно действующим международным конвенциям Моралес находится под защитой Мексики.
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Происшествия
Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов отправлен в СИЗО
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Политика
МИД РФ: западные СМИ занимаются русофобией на фоне гибели Ле Мезюрье
Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы.
Энергетика
Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире
По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.
Происшествия
Все материалы по делу Голунова оказались засекречены
По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо во время съемок новогоднего шоу
Инцидент произошел во время съемок новогоднего шоу. Отмечается, что украинский исполнитель побледнел и был вынужден менять костюмы.
Политика
Помпео заявил о поставках оружия для «борьбы с русскими» на Украину
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Космос
Глава NASA Джим Бриденстайн настаивает на том, что Плутон— это планета
Глава NASA Джим Бриденстайн отказывается принять это изменение.
Общество
На Красноярский край надвигаются аномальные морозы до -45 градусов
Через Сибирь и Урал 12-13 ноября пройдет мощный циклон, который принесет аномальный холод на этой неделе.
Авто
Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали в больницу
Экс-президент США 95-летний Джимми Картер госпитализирован в больницу штата Джорджия для прохождения процедуры по снижению внутричерепного давления, передает ТАСС.
Происшествия
В Тюмени полиция задержала известного блогера
В понедельник, 11 ноября, тюменского блогера Алексея Кунгурова полиция задержала прямо во время прогулки с дочкой.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Шоу-бизнес
Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
«Как мужу, Гарику неприятно»: Кристина Асмус расплакалась, вспоминая секс-сцену в фильме «Текст».
Общество
Малышева прокомментировала обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
Общество
В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков
В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Общество
Александра Пахмутова награждена орденом Андрея Первозванного
Владимир Путин поздравил народную артистку СССР с юбилеем и сообщил о подписании Указа о награждении её высшей государственной наградой – орденом Святого апостола Андрея Первозванного, сообщает пресс-служба Президента РФ.
Музыка
Шнуров допустил появление нового солиста «Ленинграда»
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.
Единоборства
Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Общество
Назван самый фотографируемый город России
Футбол
Кассано считает, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Известный итальянский нападающий Антонио Кассано прокомментировал поведение форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Италии с «Миланом» (1:0). Португалец был заменен в начале второго тайма и покинул стадион до финального свистка.
Общество
Путин одобрил специальный налоговый режим для самозанятых
Президент России Владимир Путин поддержал предложение о распространении специального налогового режима для самозанятых.
Политика
Вакарчук назвал три способа завершить конфликт в Донбассе
Депутат Верховной рады Святослав Вакарчук заявил, что существует всего три способа завершить вооруженный конфликт в Донбассе, передает RT.
Происшествия
В Хабаровске туристка пыталась вывезти в корсете почти килограмм ртути
Сотрудники таможни в пункте пропуска через границу Покровка (РФ)-Жаохэ (КНР) в Хабаровском крае обнаружили под одеждой у туристки почти килограмм ртути, которую она везла в Китай, сообщает во вторник Хабаровская таможня.