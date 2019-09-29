Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Атлетико» и «Реал» завершили мадридское дерби нулевой ничьей

Атлетико — Реал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
22′
Начо Фернандес
Витоло
Анхель Корреа
46′
Ренан Лоди
Тома Лемар
61′
68′
Федерико Вальверде
Лука Модрич
69′
Серхио Рамос
Жоау Феликс
Маркос Льоренте
70′
77′
Эден Азар
Хамес Родригес
88′
Карим Бензема
Лука Йович
Томас Парти
90′+3′
«Атлетико» сыграл вничью с «Реалом» (0:0) в матче седьмого тура чемпионата Испании. После этой игры «Реал» набрал 15 очков и вышел на первое место. У «Гранады» и «Атлетико» по 14 очков, команды делят второе-третье места.
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