Общество

РБКРБКМордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
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Мордашов планирует создать экосистему из своих активов

ТАСС05:58

Мордашов планирует создание российской версии Amazon

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«Ленту» встроят в экосистему Мордашова. Миллиардер рассказал о планах по трансформации ретейлера и создании аналога Amazon

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Ведомости03:40

«По типу Amazon»: Мордашов решил создать экосистему из своих активов

Forbes03:15
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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