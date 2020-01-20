Общество

РБКРБКМордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

Председатель совета директоров ПАО «Северсталь», миллиардер (четвертое место с состоянием в $20,5 млрд в рейтинге богатейших предпринимателей России по версии Forbes) Алексей Мордашов рассказал Bloomberg о планах создать торговую экосистему на базе принадлежащих ему проектов в разных сферах бизнеса.
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с чего всё началось
Как отмечает издание
, уже сейчас почти половина состояния Мордашова направлена на инвестиции в проекты, не связанные с его основным бизнесом — металлургией.
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«По типу Amazon»: Мордашов решил создать экосистему из своих активов

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