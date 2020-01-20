Общество
Мой БрянскМордашов планирует создать российский аналог Amazon
Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе проектов в разных сферах бизнеса, которые принадлежат ему. Данная экосистема будет связана с человеческими потребностями в сферах образования, медицины, путешествий и розничной торговли.
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Политика
Поправка к Конституции России закрепляет регулярную индексацию пенсий
Согласно президентскому законопроекту о поправке к Конституции, в основном законе страны будет закреплена регулярная индексация пенсий в России.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Музыка
Поэт Вулых назвал Мишустина автором музыки к песне Лепса
Российский поэт и автор слов к песне Григория Лепса «Зола» Александр Вулых подтвердил, что премьер-министр России Михаил Мишустин является автором музыки к этой песне.
Шоу-бизнес
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступать на форуме в Израиле
Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
В Москве после звонков о минировании проверяют десятки станций метро
В российской столице новая неделя началась с очередной волны сообщений о минировании различных объектов.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Глава МВФ Кристалина Георгиева сравнила начавшееся в 2020 году десятилетие с 1920-ми годами, заявив, что ускоренный рост тех лет в конечном итоге закончился "финансовой катастрофой" - Великой депрессией.
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Происшествия
Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми
В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Общество
Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы
Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Экономика
МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Общество
Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов
Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
Технологии
В Amazon разрабатывают способ оплаты по ладони
Знаменитый интернет-магазин Amazon занялся разработкой системы, при которой покупатели смогут расплачиваться за товары при помощи ладоней.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Музыка
В Британии выпустили памятную монету в честь группы Queen
Биатлон