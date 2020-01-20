Общество

Мой БрянскМой БрянскМордашов планирует создать российский аналог Amazon

Глава совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов планирует создать экосистему на базе проектов в разных сферах бизнеса, которые принадлежат ему. Данная экосистема будет связана с человеческими потребностями в сферах образования, медицины, путешествий и розничной торговли.
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Мордашов планирует создать экосистему из собственных активов

Коммерсантъ04:35

Мордашов планирует создание российской версии Amazon

Газета.Ru05:57

Мордашов объявил о планах создать российский аналог Amazon

РБК05:03

«Ленту» встроят в экосистему Мордашова. Миллиардер рассказал о планах по трансформации ретейлера и создании аналога Amazon

Фонтанка.Ру04:38

Мордашов планирует создать экосистему из своих активов

ТАСС05:58

Мордашов рассказал о планах строить гостиницы и открыть онлайн-университет

Ведомости03:40

«По типу Amazon»: Мордашов решил создать экосистему из своих активов

Forbes03:15
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Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
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Президент Украины Владимир Зеленский не будет выступать на международном форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц, который пройдет в Израиле.
Российская газета 00:36
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Общество

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В российской столице новая неделя началась с очередной волны сообщений о минировании различных объектов.
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Общество

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Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
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Происшествия

Четыре человека погибли при прорыве трубы в гостинице в Перми

В результате подтопления, которое образовалось после прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми, погибли четыре человека.
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Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
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Убежище в Финляндии чаще других запрашивали россияне, иракцы и афганцы

Чаще всего об убежище в Финляндии просили граждане Ирака (2,8 тыс.). За ними следуют афганцы (980) и россияне (703).
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Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
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Алексей Александрович Мордашов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Владелец, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», генеральный директор ЗАО «Севергрупп», председатель Совета директоров ПАО «Силовые машины», член Совета директоров Nord Gold N.V. и председатель Совета директоров ЗАО «Свеза».
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