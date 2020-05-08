Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. Об этом сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев The New York Times (NYT).

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