Общество
КоммерсантъМордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. Об этом сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев The New York Times (NYT).
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Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
Общество
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 19:46
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт 09:03
Общество
Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
Хоккей
Игорь Григоренко – о работе Курносова и Чижова: «Все и так все видят. Почитайте комментарии везде и все сами поймете. Я того же мнения»
Почитайте комментарии везде и все сами поймете.
Горобзор.ру 13:04
Авто
Sollers запустила сервис подписки на автомобили УАЗ и Ford
Российская компания Sollers запустила сервис платной абонентской подписки на автомобили УАЗ и Ford отечественной сборки.
Тарантас Ньюс вчера в 00:10
Общество
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
В Москве с 12 мая нельзя будет оформить по СМС цифровой пропуск для передвижения по городу, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 11:46
Общество
Губернатор Ростовской области ужесточил масочный режим
Губернатор Ростовской области Василий Голубев внёс изменения в постановление, которым в регионе был установлен масочный режим.
Donnews.ru 13:49
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия 16:16
Космос
Раскрыта загадка атмосферы Юпитера
Sibnet Новости 10:38
Армия и оружие
Ударная группа кораблей США и Британии ушла из Баренцева моря
Как сообщало ИА REGNUM, с 4 мая в Баренцевом море курсировала группа боевых кораблей в составе ракетных эсминцев «Портер», «Дональд Кук», «Франклин Рузвельт» ВМС США и ракетного фрегата «Кент» ВМС Британии.
REGNUM 17:02
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Энергетика
Рубль может вернуться к докризисным значениям уже в июне
Аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов в интервью "Российской газете" заявил, что курс рубля может вернуться к докризисным показателям уже в июне.
Газета.Ru 12:15
Общество
Вирусологи оценили риск заразиться коронавирусом в море или бассейне
Исследователи из Высшего совета научных исследований (CSIC) изучили возможность распространения вируса SARS-CoV-2 в бассейнах и других местах для купания.
Российская газета 17:33
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным.
Lenta.ru 21:40
Авто
УАЗ выпустит битопливный УАЗ «Пикап»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию УАЗ «Пикап».
Автоновости дня 06 мая в 07:26
Общество
Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме
Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews вчера в 02:27
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
Общество
Воздушный парад во Владивостоке перенесли на более позднее время
Авиационный парад (0+), запланированный на 11 часов, пройдет сегодня позже.
PrimaMedia.ru 20:54
Наука
Употребление кофе снижает риск смертности
Результаты многолетнего исследования демонстрируют, что кофе снижает риск диабета и риск развития болезни Альцгеймера, а также способен побороть болезнь Паркинсона.
Rusargument вчера в 11:37
Политика
США назвали России условие для продления договора СНВ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
Общество
Ключевой вопрос: педагоги призывают принять окончательное решение о проведении ОГЭ
Выпускники 9-х классов с нетерпением ждут окончательного решения о проведении итоговой аттестации в этом году.
Петербургский дневник 12:19
Гаджеты
Xiaomi начала тестирование международной версии MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила обновление фирменной ОС MIUI 12 и сразу после этого начала тестирование бета-версий для международного рынка.
NewInform 06 мая в 08:14