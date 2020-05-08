Общество
КоммерсантъМордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. Об этом сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев The New York Times (NYT).
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Единоборства
У одного из участников UFC 249 выявлен коронавирус
У одного из бойцов турнира UFC 249, который состоится в ночь на 10 мая по московскому времени, положительный тест на коронавирус.
Российская газета 01:55
Политика
В Москве завершился воздушный парад Победы
РИА Новости 03:42
Политика
МИД РФ назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
МИД России назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору между Москвой и Токио, в том числе на тему неоспоримого суверенитета РФ над южными Курильскими островами.
Вести.Ru вчера в 16:30
Энергетика
Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель
На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Общество
В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса
В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:46
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Политика
Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне
Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02
Здоровье
Коронавирус на Украине: к утру 7 мая выявлен 13691 случай
Число летальных случаев достигло 340. Днём ранее на Украине было зафиксировано 487 новых случаев.
Свободная Пресса 07 мая в 02:26
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today вчера в 14:05
Общество
Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом
Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
Общество
В России провели более 5,2 миллиона тестов на коронавирус
Более 5,2 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции провели в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 242 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:23
Общество
Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок
Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
На Украине предложили отменить запрет на георгиевскую ленточку
Киев, 9 мая 2020, 06:59 — REGNUM Признать утратившим силу закон, запрещающий производство и распространение георгиевской ленты на Украине, предложил депутат Верховной рады Нестор Шуфрич («Оппозиционная платформа — За жизнь»).
REGNUM вчера в 23:59
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Ровно в полдень по тюменскому времени президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевских стен и с торжественной речью обратился к жителям страны, празднующей 75-летие Великой Победы.
Тюменская область сегодня 03:32
Общество
Ученый рассказал о способах дезинфекции защитных масок
Российская газета 00:14
Общество
На Кубани казак получил выговор за замечание актрисе Анне Банщиковой
Казак-дружинник, который сделал грубое замечание актрисе театра, кино и дубляжа Анне Банщиковой, известной по главной роли в сериале "Ищейка", получил строгий выговор.
ТАСС вчера в 11:48
Происшествия
Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску
Известия вчера в 17:32
Футбол
Восемь клубов могут провести турнир за места в РПЛ
Команды сыграют один или два круга. Лучшие четыре клуба получат путевку в РПЛ. Ранее сообщалось о том, что РФС планирует доиграть сезон РПЛ.
Газета.Ru вчера в 11:31
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru вчера в 11:18
Общество
Сразу 20 человек заболели коронавирусом в Карелии
На утро 9 мая в Карелии зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, из них четверо - дети.
АиФ Карелия 02:56
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей в 2020 году
Маск рассказал, что в перспективе компания выйдет на тот уровень, когда человек сможет передавать в мозг информацию из компьютера.
ФАН вчера в 10:12
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Шоу-бизнес
Волочкова вышла на прогулку на карантине с котом и в нижнем белье:
На кадрах видно, что Волочкова сделала все, для того, чтобы пользователи смогли получить максимальное визуальное удовольствие – балерина надела комплект изящного черного белья и дополнила его кружевной накидкой.
Live24 вчера в 08:49
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём Победы и пообещал отметить праздник после окончания пандемии коронавируса.
РИА Новости 02:03