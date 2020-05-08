Общество
КоммерсантъМордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры. Об этом сообщил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев The New York Times (NYT).
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Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании
Жителей Москвы ожидает резкое похолодание с 13 мая, температура понизится на 8–10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в субботу, 9 мая.
Известия 01:57
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
Парад традиционно закрывала шестёрка штурмовиков Су-25, которые окрасили небо в цвета флага России с помощью специального дыма.
Говорит Москва 03:59
Авто
АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
Политика
В Минске проходит парад в честь 75-летия Победы
Республика Беларусь, 9 мая 2020, 11:15 — REGNUM В столице Белоруссии начался парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
REGNUM 04:15
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
Происшествия
В польском центре ядерных исследований произошел пожар
Пожар произошел в польском Национальном центре ядерных исследований под Варшавой, радиоактивных выборов не произошло, сообщает Польское агентство атомной энергии.
РИА Новости 04:22
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
Политика
Путин возложил цветы к Вечному огню
Российская газета 03:26
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия 07 мая в 02:07
Общество
Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице
В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
Rostov.ru 02:00
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Общество
В Татарстане выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом
Всего в Татарстане за весь период коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 1586 человек.
Московский Комсомолец 04:22
Экономика
Мексиканская Interjet перешла на российские самолеты Sukhoi Superjet 100
ПРАЙМ вчера в 17:54
Армия и оружие
Блокировка американцами российской колонны в Сирии попала на видео
Вечерний курьер 01:36
Технологии
Илон Маск пообещал начать чипировать людей уже в 2020 году
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 03:34
Здоровье
ВОЗ заявила, что курение не защищает от коронавируса
Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что курение увеличивает риск протекания коронавирусной инфекции в более тяжелой форме.
Коммерсантъ 04:12
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
Общество
Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России
В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук вчера в 03:26
Музыка
В Росгвардии исполнили гимн Победы на девяти языках — видео
Life.ru вчера в 14:20
Политика
Путин пообещал, что 75-летие Победы будет отмечено широко и достойно
RT на русском 03:22
Происшествия
Шесть человек погибли при пожаре в Башкирии
Известия 02:02
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Здоровье
Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных Covid-19
Китайские медики обнаружили коронавирус в сперме больных пациентов Covid-19. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:14
Кино
Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»
Киноафиша России 07 мая в 05:52
Экономика
Названа опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
РИА Новости 00:02