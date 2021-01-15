Мордашов предупредил о полной катастрофе в случае изоляции России
Владелец «Северстали» и один из самых богатых людей России Алексей Мордашов назвал экономическую изоляцию полной катастрофой для страны. Это приведет к тому, что все просто встанет. Такое заявление он сделал в ходе Гайдаровского экономического форума, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.
РБКвчера в 09:24
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Один из богатейших людей России опасается катастрофы из-за экономической изоляции страны
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