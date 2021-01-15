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Мордашов предупредил о полной катастрофе в случае изоляции России

Владелец «Северстали» и один из самых богатых людей России Алексей Мордашов назвал экономическую изоляцию полной катастрофой для страны. Это приведет к тому, что все просто встанет. Такое заявление он сделал в ходе Гайдаровского экономического форума, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.
РБКвчера в 09:24
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ПРАЙМ

Мордашов рассказал о невозможности экономической изоляции для России

ПРАЙМвчера в 14:22
RT на русском

Мордашов заявил о катастрофе для России при экономической изоляции

RT на русскомвчера в 13:13
Lenta.ru

Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы

Lenta.ruвчера в 11:57
РИА Новости

Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России

РИА Новостивчера в 12:27
Ведомости

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Ведомостивчера в 12:21
Эхо Москвы

Один из богатейших людей России опасается катастрофы из-за экономической изоляции страны

Эхо Москвывчера в 14:05
РБК

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

РБКвчера в 09:24

В сети обсудили идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации в РФ

Напомним, 16 января специалист по особо опасным инфекциям и врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто контактирует с большим количеством людей.
REGNUM11:42