Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции мэров США в пятницу, 3 июня, призвал власти американских городов разорвать отношения с российскими городами-побратимами, сообщает The New York Times.
Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, журналистов Алексея Пивоварова*, Олега Кашина* и еще четырех человек, следует из соответствующего перечня на сайте Минюста РФ.
Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева напомнила о том, что инвалиды, ветераны, пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР могут рассчитывать на дополнительную ежемесячную денежную выплату.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), передает РИА Новости.