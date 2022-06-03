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Мордашов сообщил об отказе провайдеров ПО обслуживать «Северсталь» из-за санкций США

Американские провайдеры ПО сразу отреагировали на включение Алексея Мордашова и связанных с ним компаний в SDN List.
Интерфакс
Минфин США распорядился прекратить все операции с Nordgold до 1 июля, а с "Северсталью" - до 31 августа.
ТАСС
Страны ЕС согласовали уже шестой пакет санкций против России.
Комсомольская правда
Из-за введения блокирующих санкций «Северсталь» может потерять половину выручки.
Коммерсантъ

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Мордашов: американские провайдеры ПО уведомили «Северсталь» о прекращении обслуживания из-за санкций
Комсомольская правда18:11
Мордашов сообщил об отказе провайдеров ПО обслуживать «Северсталь» из-за санкций США
Forbesвчера в 12:10
«Северсталь» отключили от американского ПО через 20 минут после попадания под санкции США
Коммерсантъвчера в 15:02
Мордашов: «Северсталь» отключили от зарубежного ПО через 20 минут после введения санкций
Газета.Ruвчера в 16:35
«Северсталь» отрезали от американского софта после попадания под санкции США - Мордашов
Finam.Ruвчера в 10:25
Американские поставщики софта прекращают обслуживать «Северсталь» из-за санкций
ТАССвчера в 08:46
Провайдеры ПО из США уже уведомили «Северсталь» о прекращении обслуживания из-за санкций
Интерфаксвчера в 08:37

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