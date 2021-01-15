Нефть марки Brent впервые с февраля 2020 года подорожала до $57 за баррель

По состоянию на 08:40 по мск стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent составила 57,23 доллара, увеличившись почти на 3%. Февральские фьючерсы на американское сырье WTI также выросли почти на 3% и поднялись до 53,73 доллара за баррель.