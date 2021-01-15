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Москва 24
Москва 24

Мордашов заявил о катастрофе для РФ в случае экономической изоляции

Остановка внешнеэкономической деятельности грозит фатальными последствиями для российской экономики, сообщил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.
РБКвчера в 09:24
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Мордашов рассказал о невозможности экономической изоляции для России

ПРАЙМвчера в 14:22
Lenta.ru

Российский миллиардер рассказал об опасности экономической катастрофы

Lenta.ruвчера в 11:57
Эхо Москвы

Один из богатейших людей России опасается катастрофы из-за экономической изоляции страны

Эхо Москвывчера в 14:05
РИА Новости

Мордашов заявил о катастрофе в случае экономической изоляции России

РИА Новостивчера в 12:27
Ведомости

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

Ведомостивчера в 12:21
RT на русском

Мордашов заявил о катастрофе для России при экономической изоляции

RT на русскомвчера в 13:13
РБК

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции

РБКвчера в 09:24

Нефть марки Brent впервые с февраля 2020 года подорожала до $57 за баррель

По состоянию на 08:40 по мск стоимость мартовского фьючерса на нефть Brent составила 57,23 доллара, увеличившись почти на 3%. Февральские фьючерсы на американское сырье WTI также выросли почти на 3% и поднялись до 53,73 доллара за баррель.
Нефть марки Brent впервые с февраля 2020 года подорожала до $57 за баррель
Live2413 января в 02:46

Захарова объяснила решение РФ о выходе из Договора по открытому небу

Министерство иностранных дел России в пятницу объявило о старте внутригосударственных процедур по выходу страны из международного соглашения, который позволяет невооруженной технике совершать полеты на территории государств-участников.
ФАН03:52