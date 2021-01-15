Мордашов заявил о катастрофе для РФ в случае экономической изоляции
Остановка внешнеэкономической деятельности грозит фатальными последствиями для российской экономики, сообщил председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов.В источнике
С чего всё началось
Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
Основной владелец «Северстали» и «Силовых машин» Алексей Мордашов в ходе выступления на Гайдаровском форуме в пятницу рассказал, почему экономическая изоляция обернется для России полной катастрофой.
РБКвчера в 09:24
Подробнее о событии
Один из богатейших людей России опасается катастрофы из-за экономической изоляции страны
Эхо Москвывчера в 14:05