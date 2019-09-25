Футбол
Спорт-Экспресс«Мордовия» — «Ростов»: Ивелин Попов открыл счет
В матче 1/16 финала Олимп-Кубка России «Мордовия» принимает «Ростов». На 51-й минуте гости открыли счет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Политика
Госдеп США прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров выразил "благодарность" Соединенным Штатам за то, что смог получить американскую визу для участия в Генеральной Ассамблее ООН.
Народные новости вчера в 23:02
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня вчера в 09:58
Политика
Зеленский жаловался Трампу на несоблюдение санкций ФРГ и Францией
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом пожаловался на Францию и Германию в связи с тем, что они «не соблюдают санкции» в отношении России.
RT на русском 11:06
Шоу-бизнес
Лобода не простит Сергея Лазарева, пока он публично не извинится
Millionaire.ru 10:25
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru 23 сентября в 08:20
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка найшли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Футбол
Факел — Арсенал (Тула) 1:1 (2-й тайм)
MySLO.ru 12:47
Авто
Кроссовер Aston Martin DBX получит 550-сильный двигатель
Согласно официальной информации, под капотом у Aston Martin DBX будет 4,0-литровый твин-турбо двигатель V8, отдача которого составляет 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
За рулем Кубань 02:16
Армия и оружие
СБУ сообщила, что похитила с территории ЛНР жителя республики
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о проведении на территории Луганской народной республики (ЛНР) спецоперации, по результатам которой был вывезен и задержан житель республики.
ТАСС 11:57
Экономика
Треть кроссовок на ногах россиян оказались подделками
Каждая третья пара купленных в России кроссовок оказалась подделкой.
Lenta.ru 07:34
Политика
В отношении Дональда Трампа начата процедура импичмента
Разведка сообщила, что в ходе беседы Трамп попросил главу Украины начать расследование против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена.
Живая Кубань 06:54
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского
Ленинский районный суд Оренбурга арестовал настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Николая Стремского до 12 ноября.
ТАСС 11:21
Здоровье
В куркуме обнаружен ядовитый свинец
Оказалось, что в полезной куркуме может содержаться ядовитый свинец. Свинец является опасным веществом для здоровья человека.
Дни24 11:32
Политика
США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний
Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
REGNUM 09:30
Шоу-бизнес
Находящаяся в больнице Анастасия Заворотнюк написала завещание
Тяжелобольная раком актриса Анастасия Заворотнюк написала завещание прямо в больничной палате, сообщает издание "Дни.ру".
Ugpressa.ru 03:08
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после выступления Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес
В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein
В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Культура
Раскрыта причина срыва Соловьева
Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Авто
В России отзывают Jeep Cherokee из-за проблем с коробкой передач
Причиной акции стало возможное залипание фрикционной муфты, которая может спровоцировать переход коробки передач на нейтраль и потерю тяги на ведущих колесах.
АвтоВзгляд 11:39
Политика
Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН
Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.
Газета.Ru 09:40
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Авто
Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V
Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com 08:49
Футбол
РПЛ показала, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России: Дзюба, Фернандес и другие
Пресс-служба российской Премьер-лиги воспользовалась популярным приложением Gradient, чтобы выяснить, на каких звезд кино похожи футболисты из чемпионата России.
Sport24.ru 10:10