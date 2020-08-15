Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года
Мордовия получила отсрочку по выплате части госдолга: федеральный центр продлил срок возврата бюджетных кредитов на сумму 15,8 миллиарда рублей до 2029 года. Это даст возможность только в текущем году высвободить 4 миллиарда рублей, поэтому 2020-й республика планирует завершить с профицитом.В источнике
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