Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года
Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года — еще 9,5 млрд рублей, — сказано в сообщении.В источнике
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