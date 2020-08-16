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Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

Отсрочка платежей по бюджетным кредитам станет действенной мерой поддержки бюджета Мордовии. Только в текущем году это высвободит 4 млрд рублей, а в ближайшие три года — еще 9,5 млрд рублей, — сказано в сообщении.В источнике
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ИА Красная Весна

В Мордовии рассказали о новых возможностях после реструктуризации госдолга

ИА Красная Веснавчера в 11:14
News.ru

Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

News.ruвчера в 08:50
ТАСС

Отсрочка платежей по бюджетным кредитам Мордовии позволит высвободить почти 10 млрд рублей

ТАСС14 августа в 17:01
ИА Хакасия

Соседка Хакасии по подвалу долгового рейтинга тоже получила отсрочку по бюджетным кредитам

ИА Хакасиявчера в 01:55
Российская газета

Мордовия получила отсрочку по выплате госдолга до 2029 года

Российская газета15 августа в 12:13
Невские Новости

Мордовии разрешили не выплачивать госдолг до 2029 года ради нацпроектов

Невские Новостивчера в 03:10
REGNUM

Аграрии Зауралья получат отсрочку по инвестиционным кредитам

REGNUM13 августа в 23:16

Правительство Белоруссии сложило полномочия

Согласно постановлению, в соответствии со статьей 106 Конституции и статьей 9 закона «О Совете Министров Республики Беларусь» правительство сложило полномочия перед вновь избранным главой государства.
Правительство Белоруссии сложило полномочия
Lenta.ru02:38
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Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп

Что касается стандартного Mate 40, то он получит основную камеру с модулями 8, 20 и 50 Мп, батарею емкостью 4300 мАч, а также дисплей 6,67 дюйма с кадровой частотой 90 Гц и загнутым на боковые кромки дисплеем.
Huawei Mate 40 получит камеру на 50 Мп
Evo-rus.comвчера в 11:16
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Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое

Пороги для входа в режим налогового мониторинга снижены втрое Налоговый мониторинг — открытие бухгалтерий компаний перед ФНС в режиме онлайн в обмен на отсутствие неожиданных претензий со стороны службы — может стать популярнее благодаря снижению втрое порогов входа.
Коммерсантъ18:13

Нефть дорожает, Brent превысила $45 за баррель

15 июля участники совещания министерского мониторингового комитета (JMMC), в который входят представители стран — участниц соглашения ОПЕК+, согласовали смягчение с 1 августа ограничений на добычу нефти (примерно на 2 млн баррелей в сутки), — добывавшийся до введения ограничений объем будет сокращен уже не на 9,7 млн, а только на 7,7 млн баррелей в сутки.
Росбалт02:59
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