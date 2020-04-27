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Столица ССтолица СМордовского вратаря оштрафуют за «наезд» на Путина

Фото: Соцсети Воспитанник мордовского футбола Евгений Фролов, защищающий ворота самарских «Крыльев Советов», жестко высказался в адрес главы государства.
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«Пусть найдёт свободную страну и едет туда». Вратаря Фролова атакуют из-за критики Путина

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Sport24.ruвчера в 05:38
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
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Путин выступит с большим обращением

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Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
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Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

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Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора

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