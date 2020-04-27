Коронавирус
Столица СМордовского вратаря оштрафуют за «наезд» на Путина
Фото: Соцсети Воспитанник мордовского футбола Евгений Фролов, защищающий ворота самарских «Крыльев Советов», жестко высказался в адрес главы государства.
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Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Космос
Роскосмос исключил угрозу от летящего к Земле астероида
РИА Новости 07:38
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Хоккей
СКА объявил об уходе Зуба, Коскиранты, Лехтеря и Зубарева
Из команды после истечения контрактов уйдут защитники Артем Зуб и Андрей Зубарев, а также нападающие Ярно Коскиранта, Йори Лехтеря и Александр Барабанов.
Sports.ru 09:03
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Экономика
«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей.
REGNUM 07:46
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
РИА Новости 07:58
Шоу-бизнес
Марата Башарова призывают лишить звания заслуженного артиста
Как сообщается, теперь активисты добиваются того, чтобы актера лишили Государственной премии России, а также звания заслуженного артиста Татарстана.
Uznayvse.ru 26 апреля в 18:49
Политика
Лавров ответил на сообщения чешских СМИ о «подготовке отравления»
Захарова назвала фейком публикацию о сотрудниках спецслужб РФ в Чехии По словам Лаврова, обвинения чешских СМИ являются бездоказательными.
РЕН ТВ 09:26
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Футбол
Сезон в РПЛ может возобновиться с 21 или 28 июня
Уточняется, что турнир может возобновиться 21 или 28 июня. По информации издания, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
Мой Брянск вчера в 09:10
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Общество
Госпитализирован новый настоятель Елоховского собора
Православие и Мир 08:50
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Сезон во французских Лиге 1 и Лиге 2 не будет доигран. О принятии такого решения в Twitter сообщил журналист издания L’Equipe Бертран Латур.
Евро-футбол.ру 09:05
Политика
Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
В предыдущие разы Путин выступал 25 марта и 2 апреля.
Замана 26 апреля в 18:00
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru вчера в 08:12
Общество
Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь
О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24