Футбол

Sport.ruSport.ruМорьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
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с чего всё началось

«Головину надо оставаться в «Монако»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии".
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Морьентес допустил переход Головина в «Реал» или «Баварию»

Известиявчера в 19:02

Морьентес: не исключаю — через пару лет увидим Головина в «Реале» или «Баварии»

Чемпионатвчера в 16:45

Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Sport.ruвчера в 17:15

Экс-игрок сборной Испании не исключил переход Головина в «Реал»

Газета.Ruвчера в 17:15

Фернандо Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет мы увидим Головина в „Реале“ или „Баварии“»

Спорт БИЗНЕС Online01:30

Морьентес: через пару лет можем увидеть Головина в «Реале» или «Баварии»

Вести.Ru01:29

Морьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»

Аргументы и Фактывчера в 21:20
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