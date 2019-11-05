Футбол
Sport.ruМорьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии".Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Морьентес: не исключаю — через пару лет увидим Головина в «Реале» или «Баварии»
Чемпионатвчера в 16:45
Фернандо Морьентес: «Не исключаю, что через пару лет мы увидим Головина в „Реале“ или „Баварии“»
Спорт БИЗНЕС Online01:30
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:02, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
7Дней.ру вчера в 13:12
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Политика
Власти Украины планируют ликвидировать более трети госпредприятий
Более трети государственных предприятий на Украине планируется ликвидировать "за ненадобностью".
ТАСС 02:29
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Киберспорт
Valve обновила карты Cache и Breach
В ночь на 5 ноября Valve выпустила патч для CS:GO, в котором обновила карты Breach и Cache.
CyberSport.ru 01:56
Футбол
«Крылья Советов» и «Рубин» поделили очки в Самаре
Вести.Ru вчера в 10:32
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Политика
Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества
Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
Областная газета 01:09
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм этого года
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино назвал фильм "Капкан" лучшим в 2019 году.
Радио Sputnik 03 ноября в 06:16
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Политика
Украина призвала надавить на Россию из-за задержанных кораблей
Мировое сообщество должно продолжить давление на Россию из-за задержания украинских кораблей в Керченском проливе, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
REGNUM 00:10
Шоу-бизнес
Поклонники Яковлевой поспорили из-за ее новой стрижки
Пятый канал 02:53
Спорт
Исполком WADA рассмотрит российский вопрос
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу, который был инициирован им же на прошлом заседании по причине изменений, которые были обнаружены в базе данных московской лаборатории.
ТАСС Спорт 03 ноября в 16:12
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
RT на русском вчера в 04:31
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета после повышения НДС
Министерство финансов России зафиксировало рекордный рост поступлений по НДС после повышения ставки.
Известия 00:56
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Авто
Infiniti показала изображение нового купе-кроссовера QX55
Руководители японского автомобильного концерна Infiniti опубликовали в социальных сетях свежие тизерные фотографии нового купе-кроссовера QX55.
Car.ru вчера в 10:54
Авто
АвтоВАЗ объяснил причины хлипкого кузова своих автомобилей
Специалист АвтоВАЗа объяснил, почему автомобили завода имеют хлипкий кузов, про который автолюбители обычно говорят — сделан, как из фольги.
iReactor 03 ноября в 13:01
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
РИА Новости 02:02
Общество
Две трети россиян задумываются о кардинальной смене профессии
Интересно, что чаще всего об изменении своей специальности задумываются россияне в возрасте 18-24, более половины (52%) респондентов в этой возрастной группе ответили, что находятся в процессе смены профессии.
Волга Ньюс вчера в 07:35
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Политика
В конгрессе США призвали помочь странам «Триморья» снизить «зависимость» от России
В конгрессе США предложили поддержать Инициативу трёх морей — объединение 12 стран Центральной и Восточной Европы.
RT на русском вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37