Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии".

с чего всё началось

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".

Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

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