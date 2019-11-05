Футбол

Sport.ruSport.ruМорьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
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Морьентес допустил переход Головина в «Реал» или «Баварию»

Известия19:02

Морьентес: не исключаю — через пару лет увидим Головина в «Реале» или «Баварии»

Чемпионат16:45

Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»

Sport.ru17:15

Экс-игрок сборной Испании не исключил переход Головина в «Реал»

Газета.Ru17:15
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Политика

Украина, Черногория и Норвегия продлили санкции против России

Черногория, Албания, Норвегия и Украина поддержали решение Европейского союза о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
РБК 14:39
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
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Карло Анчелотти: В этом сезоне «Наполи» порой не хватало стабильности

После трех туров Наполи, набрав семь очков, расположился на первой строчке в турнирной таблице группы F, а РБ Зальцбург, имея в активе три балла, занимает третье место.
Советский спорт 11:50
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Названы самые жуткие монстры в истории кино

Life.ru 02 ноября в 08:07
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В Приморье тигр напал на человека

Вести.Ru 03:16
Политика

Украина надеется получить в ближайшее время снайперские винтовки из Канады

Украина планирует "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.
ИА Новороссия 15:09
Космос

Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом

Inc-news.ru 05:29
Политика

В Испании призвали ввести уголовное наказание за оправдание франкизма

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) в случае победы на выборах 10 ноября и формирования правительства собирается ввести в Уголовный кодекс статью за оправдание диктаторского режима Франсиско Франко (годы правления 1939-1975), а также запретить организации, прославляющие его личность, заявил в ходе предвыборных дебатов лидер ИСРП Педро Санчес.
РИА Новости 18:45
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В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега

В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Общество

Демонстранты освистали Меркель у мемориала жертвам неонацистов

Аргументы и Факты 10:24
Армия и оружие

Турция задержала сестру аль-Багдади с семьей

Турецкие военные задержали на севере Сирии сестру убитого главаря группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, сообщает Reuters.
Газета.Ru 18:29
Авто

Пикап нового поколения Ford F-150 замечен на тестах

Согласно предварительной информации новая генерация Ford F-150 будет оснащаться 4,8 литровым двигателем V8 (в актуальной версии 5,0 литровый агрегат).
ГЛАС.RU 05:15
Общество

На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»

Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Общество

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
ТАСС 16:22
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел Boeing 737, летевший из Германии

Самолет Boeing 737, летевший из Франкфурта в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.
Российская газета 09:46
Авто

Nissan подтвердил следующее поколение Patrol

По словам австралийского издания, шеф-дизайнер Nissan Альфонсо Альбайса подтвердил, что команда дизайнеров японского автопроизводителя уже начала работу над рядом высококлассных автомобилей Nissan, одним из которых является Nissan Patrol.
32CARS.ru 02 ноября в 07:40
Политика

Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС

Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Финансы

Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС

Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Кино

Фильм «Семейка Адамс» возглавил российский прокат в выходные

Американская черная комедия "Семейка Адамс" режиссеров Конрада Вернона и Грега Тирнана возглавила российский прокат в минувший уикенд со сборами 387,5 миллиона рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
РИА Новости вчера в 17:05
Армия и оружие

National Interest признал превосходство России в «космической гонке»

Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.
Политическая Экспертиза вчера в 09:25
Экономика

В России введут налоговый вычет на фитнес

Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru 16:13
Политика

США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Энергетика

На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо

В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Общество

Персонально ваш: Владимир Пастухов

М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Авто

АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей

Почему раньше машины делали из толстого металла, а сейчас – из тонкого, объяснил специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередном выпуске программы «В самом деле».
Автоновости дня вчера в 03:23
Футбол

Спартак — Арсенал (Тула) 0:1

Советский спорт 12:54
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Автоспорт

Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США

Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
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В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).
RT на русском 18:12
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