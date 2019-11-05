Футбол
Аргументы и ФактыМорьентес заявил, что Головин может перейти в «Реал» или «Баварию»
Испанский футболист и футбольный тренер, который являлся игроком мадридского «Реала» и «Монако», Фернандо Морьентес оценил перспективы российского полузащитника Александра Головина, пишет газета Известия.
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 22:32, Вашингтон
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 21:42
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Новый муж Ксении Собчак снял обручальное кольцо с безымянного пальца
Константина Богомолова засняли в Италии. Ксения Собчак проводит выходные в Сорренто, куда приехала со своим мужем Константином Богомоловым.
7Дней.ру вчера в 01:00
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости 17:40
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Интернет
Facebook обновила логотип компании
По словам представителей Facebook, логотип компании нередко путают со значком социальной сети.
Народные новости 22:04
Происшествия
В Забайкалье задержан еще один подозреваемый в убийстве женщины
По данным СК, 27 октября подростки ворвались в дом в одном из сел Кыринского района, изнасиловали находившуюся там женщину, избили мужчину, который позже скончался.
Российская газета 03:07
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
В результате оптимизации, подсчитали в 2017 году эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
РБК вчера в 08:15
Энергетика
«Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф
В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.
Коммерсантъ 13:51
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
На Камчатке ожидают шторм с волнами до 9 метров
На Камчатке объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимся появлением волн в девять метров ночью в среду.
РЕН ТВ 21:14
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости 19:01
Политика
США зависят от российских РД-180, сообщили СМИ
США по прежнему зависят от российских ракетных двигателей РД-180, сообщает National Interest.
Газета.Ru 21:25
Гаджеты
Yota запустила продажи нового «Интернет-центра Yota 2»
Yota запустила продажи нового устройства для беспроводного домашнего интернета – "Интернет-центр Yota 2". "Интернет-центр Yota 2" работает на двух частотах Wi-Fi – 2,4 и 5 ГГц, что позволяет подключать одновременно до 64 устройств.
AmurMedia.ru 18:00
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в больницу
Дочь известных российских певцов Евы Польны и Дениса Клявера — 14-летняя Эвелин — попала в больницу.
Пятый канал вчера в 16:56
Общество
Президент РФ подписал закон о защите обманутых дольщиков
Защита прав обманутых дольщиков Поправки, инициированные Председателем ГД Вячеславом Володиным и представителями всех фракций, уравнивают в правах на компенсацию дольщиков, вступивших в ЖСК, с остальными дольщиками.
Государственная Дума РФ 12:55
Шоу-бизнес
В дело о покушении на Филиппа Киркорова не вписываются громкие имена
Получив новую версию обвинения, адвокаты Хидирнеби Казуева Исрафил Гададов и Сергей Загиров вновь внесли в протокол ознакомления с материалами уголовного дела список свидетелей, которых защита намерена вызвать в суд,— Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Максима Галкина.
Коммерсантъ 13:25
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин возвратится в Москву
Газета.Ru вчера в 04:34
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 31 октября 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
РИА Новости 19:04
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
МИР 24 10:45
Энергетика
На Камчатке седьмой раз с начала года подорожало автомобильное топливо
В седьмой раз с начала 2019 года на Камчатке подорожал бензин, также выросла цена на дизтопливо, стоимость которого довольно долго оставалась стабильной, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:28
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поцеловала в губы Филиппа Янковского
Знаменитость на съемочной площадке поцеловала в губы Филиппа Янковского, причем съемки этой сцены длились 12 часов.
Дни24 11:25
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru 11:03