Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%. Ян Хатциус и его коллеги из Goldman Sachs прогнозируют снижение темпов роста до 1.25%.

Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии

Футбол Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.

Общество Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.

Общество Число заразившихся коронавирусом в России составило 199 За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Наука От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.

Футбол Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус «Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Здоровье Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.

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Политика Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.