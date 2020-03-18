Коронавирус

Profinance.ruProfinance.ruMorgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии

Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%. Ян Хатциус и его коллеги из Goldman Sachs прогнозируют снижение темпов роста до 1.25%.
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Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит

РБК17 марта в 11:53

Экономисты Morgan Stanley назвали мировую рецессию «базовым сценарием»

Forbes17 марта в 08:14

В мире объявили кризис

Lenta.ruвчера в 12:53

Morgan Stanley и Goldman Sachs: коронавирус запустил мировой кризис

Московский Комсомолецвчера в 19:43

СМИ: В мире объявлен глобальный экономический кризис

Росбалтвчера в 18:20

«Источник вечной мудрости» прав: Мировой кризис уже наступает - поможет «ручное управление»

Царьград08:57

Morgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии

Profinance.ruвчера в 08:54
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Общество

Россия перешла в режим повышенной готовности

На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
Футбол

Чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заявил о том, что чемпионат Италии планируют возобновить 3 мая, передает Football Italia.
Газета.Ru 03:58
Общество

Аршавин подал в суд на Барановскую из-за алиментов

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
Известия вчера в 11:28
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России составило 199

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 08:56
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Футбол

Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус

«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
Чемпионат 09:30
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
РБК 04:30
Здоровье

Названа опасность всеобщего карантина из-за коронавируса

Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
Lenta.ru 07:52
Общество

Опубликованы первые снимки коронавируса под микроскопом

Газета.Ru 08:16
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Шоу-бизнес

Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать

Российская газета 17 марта в 13:24
Общество

Летальных исходов от коронавируса в России не зарегистрировано

Летальных исходов от коронавируса в России в настоящее время не зарегистрировано, сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:00
Экономика

Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют

Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
Ведомости 02:02
Политика

Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Lenta.ru 08:23
Энергетика

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть

Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Piter.tv 08:55
Общество

Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы

В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
РБК 09:23
Космос

Найдена первая планета вне диска Млечного Пути

Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
МИР 24 17 марта в 02:27
Общество

Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию

Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Говорит Москва 06:47
Экономика

В США начался экономический кризис

Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
Lenta.ru 09:16
Шоу-бизнес

Лариса Долина вышла на сцену в блестящем костюме

Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 16 марта в 10:01
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Финансы

Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей

На Московской бирже в среду доллар поднялся до отметки 80,87 рубля, евро – до 88,02 руб.
НовостиВолгограда.ру 03:50
Общество

В Рязанской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Правительство области приняло решение усилить противоэпидемические меры, граждан обяжут сообщать о своем возвращении в Россию после поездок за границу.
ГТРК Ока 09:33
Происшествия

Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев

Петрозаводск говорит 07:14
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 17 марта в 12:22
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Общество

В Венеции в каналах появились дельфины

Газета.Ru вчера в 07:56
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 12:40
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности

Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения своих обязательств в условиях закрытия многих азиатских направлений.
Вечерняя Москва 09:26
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Morgan Stanley
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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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