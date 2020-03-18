Коронавирус
Profinance.ruMorgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии
Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%. Ян Хатциус и его коллеги из Goldman Sachs прогнозируют снижение темпов роста до 1.25%.
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Morgan Stanley и Goldman Sachs: коронавирус запустил мировой кризис
Московский Комсомолецвчера в 19:43
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Россия перешла в режим повышенной готовности
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Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда, экс-футболист недоволен суммой алиментов, которые он должен выплачивать Барановской на содержание их общих несовершеннолетних детей.
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От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
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Футболисты и тренеры «Зенита» прошли тест на коронавирус
«Зенит» на своём официальном сайте обнародовал итоги теста на коронавирус, который накануне, 18 марта, прошли футболисты и члены тренерского и медицинского штабов сине-бело-голубых.
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Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
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Ученый указывает на то, что попытки сгладить кривую распространения коронавируса с помощью жестких мер, таких как введение всеобщего карантина в различных странах, приводят к перегрузке системы здравоохранения на длительный срок, в то время как в случае свободного распространения вируса наступает «острая фаза», в ходе которой медицинские учреждения загружены на более короткий период времени.
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Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать
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Летальных исходов от коронавируса в России в настоящее время не зарегистрировано, сообщил в четверг оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
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Рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют
Рассчитанная из цен трехмесячных опционов волатильность рубля оценивается в 24,9%. Первую строчку в рэнкинге самых волатильных мировых валют занимает мексиканский песо с показателем 26,5%.
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Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии
Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Общество
Крупнейший ретейлер России заявил о снижении спроса на крупы и консервы
В конце прошлой недели ретейлеры и сервисы по доставке продуктов зафиксировали рост спроса на продукты, в том числе на крупы и консервы.
Космос
Найдена первая планета вне диска Млечного Пути
Международная группа астрономов обнаружила первую экзопланету, которая находится вне тонкого диска Млечного Пути.
Общество
Роспотребнадзор обязал отправлять на карантин всех въезжающих в Россию
Все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны провести две недели в изоляции в домашних условиях или в больнице.
Экономика
В США начался экономический кризис
Один из крупнейших американских инвестбанков Bank of America (BofA) объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США.
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Для выхода на сцену 64-летняя артистка выбрала роскошный блестящий костюм: брюки винного цвета и черную блузку, пишет storinka.com.ua.
Политика
Путин заявил о несогласии с называющими его царем
Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
Финансы
Курс доллара стремится превысить достигнутую планку в 80 рублей
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Общество
В Рязанской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Правительство области приняло решение усилить противоэпидемические меры, граждан обяжут сообщать о своем возвращении в Россию после поездок за границу.
Происшествия
Задержан депутат Петросовета Валерий Матвеев
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
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В Венеции в каналах появились дельфины
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности
Туроператор «Индиго-Тур» объявил о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнения своих обязательств в условиях закрытия многих азиатских направлений.