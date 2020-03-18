Коронавирус
Profinance.ruMorgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии
Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%. Ян Хатциус и его коллеги из Goldman Sachs прогнозируют снижение темпов роста до 1.25%.
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Ведущие американские банки заявили о начале глобального экономического кризиса
Эхо Москвывчера в 19:07
Morgan Stanley и Goldman Sachs: коронавирус запустил мировой кризис
Московский Комсомолецвчера в 19:43
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Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", в ближайшие дни покинет иракскую базу "Аль-Каим".