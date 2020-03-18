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Profinance.ruProfinance.ruMorgan Stanley и Goldman Sachs заявили о начале глобальной рецессии

Команда Morgan Stanley во главе Четаном Ахья, заявила, что мировая рецессия теперь является «базовым сценарием», а рост в этом году упадет до 0.9%. Ян Хатциус и его коллеги из Goldman Sachs прогнозируют снижение темпов роста до 1.25%.
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Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
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Согласно сообщению, возглавляемая США коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство", в ближайшие дни покинет иракскую базу "Аль-Каим".
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Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
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