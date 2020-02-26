Экономика

СаминвесторСаминвесторMorgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ до 1,9%

Банк считает, что в этом году Центробанк снизит её до 5,5% годовых. Ранее российское Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП в текущем году с 1,7% до 1,9%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Здравствуй, паника: у рубля случилось новое обострение коронавируса

Ридус25 февраля в 18:00

Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперты «Morgan Stanley» предсказывают рост экономики РФ

ГЛАС.RUвчера в 03:15

Morgan Stanley повысил прогноз роста ВВП РФ до 1,9%

Саминвестор26 февраля в 02:51
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика

Соглашение США с талибами имеет значение для безопасности РФ

Соглашение между Вашингтоном и радикальной организацией «Талибан»1, запрещенной в России, имеет значение для национальной безопасности РФ.
ФАН 13:12
Гаджеты

Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года

Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Газета DAILY 27 февраля в 06:11
Политика

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

20 февраля Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
RT на русском 13:14
Происшествия

Подследственный покончил с собой в «Матросской тишине»

Арестант московского следственного изолятора (СИЗО) номер 1 ("Матросская тишина"), обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, покончил с собой.
Интерфакс 12:22
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo 12:37
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Футбол

«Спартак» победил «Динамо» в московском дерби в РПЛ

РБК 10:43
Кино

Российский фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале

Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
News.ru 14:12
Футбол

Ахмат — Ростов 1:1

«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
МК-Спорт 12:55
Происшествия

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
РБК вчера в 15:00
Культура

Сергей Лазарев прокомментировал свой конфликт с Симоном Осиашвили

Bimru.ru 10:05
Общество

В США зафиксирована первая смерть от коронавируса

Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Коммерсантъ 13:38
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас дал дочери русское имя

Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
MedikForum.ru 10:35
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском 12:24
Кино

Бен Аффлек ради роли стал блондином

ToDay News Ufa 01:08
Киберспорт

G2 вышла в гранд-финал IEM Katowice 2020

Cyber.sports.ru 12:50
Общество

Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус

Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 12:01
Происшествия

Уволен главврач, чьи подчиненные тащили пациента до скорой по асфальту

Вести.Ru 09:18
Авто

Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4

Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Новые автомобили 27 февраля в 22:14
Общество

В Ватикане опровергли слухи о заражении папы Римского коронавирусом

REGNUM 14:20
Общество

Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка

Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
РИА Новости 13:12
Авто

Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах

Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Tvoe-avto.com 26 февраля в 13:08
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
OAnews 06:57
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Общество

Абэ призвал жителей Японии прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал население страны не подвергаться ажиотажу по скупке туалетной бумаги с прилавков магазинов на фоне распространения коронавирусной инфекции, так как информация о нехватке этого товара в стране не соответствует действительности.
REGNUM 11:06
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Газета.Ru вчера в 23:28
Экономика

Коронавирус принес в Китай рецессию

Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Вести.Ru вчера в 11:41
Происшествия

В Иране жители попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Morgan Stanley
Банк
Американский финансовый конгломерат. Базируется в Нью-Йорке. Владеет крупнейшим брокерским бизнесом в мире. Основными направлениями деятельности Morgan Stanley являются консультации по вопросам слияний и поглощений, размещение акций и облигаций, торговля на фондовых и других биржах, управление активами.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное