Экономика
9111.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
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Morgan Stanley прогнозирует выход на докризисный уровень ВВП к четвертому кварталу 2020 года
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