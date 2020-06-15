Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.

Происшествия Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник. 6

Общество В Симферополе отменили проведение парада Победы Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко. 17

Музыка Группу Little Big обвинили в плагиате Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате. 108

Политика Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. 2

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм. 594

Общество В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе. 2K

Политика КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне. 409

Политика В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России. 1,6K

Политика Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота". 35

Происшествия В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана. 928

Общество С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету. 3

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 46

Общество Ученые выяснили причины аномальной жары Причину периодов экстремальной жары, которая часто стала возникать в последние годы, определили китайские ученые.

Происшествия На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах. 15

Армия и оружие США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США. 63