Экономика
9111.ruНазван срок восстановления мировой экономики
Мировая экономика вернется к докризисным значениям к четвертому кварталу текущего года. Эксперты отмечают, что в целом она уже начала восстановление. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экономистов Morgan Stanley.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Morgan Stanley прогнозирует выход на докризисный уровень ВВП к четвертому кварталу 2020 года
Финансовая газетавчера в 08:03
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии
Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
Вести.Ru 07:25
Политика
Украина предъявила новые требования к ДНР и ЛНР
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы потребовала полного восстановления действия украинского законодательства на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей.
Рамблер вчера в 12:19
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Происшествия
В Красноярске задержали избившую в лифте свою внучку женщину
В Красноярске задержали женщину, которая в лифте избила свою несовершеннолетнюю внучку, возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней.
РБК 02:21
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
В России вводится новое денежное пособие.
ФедералПресс 04:14
Политика
В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Политика
Захарова оценила заявление главы МИД Украины о паспортах для Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично ответила на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что российские паспорта для жителей Донбасса - это "филькина грамота".
Газета.Ru вчера в 10:43
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Интернет
Откровенные снимки и переписки с сайтов знакомств попали в сеть
В сеть слили более 840 Гб информации, 20 млн файлов, около 2,5 млн записей о более чем 100 тысячах пользователей.
Piter.tv 06:13
Политика
МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Общество
С 19 июня 2020 года вырастут декретные выплаты
Для многих семей есть хорошая новость. С 19 июня этого года по новым правилам будут рассчитывать минимальные выплаты по декрету.
Интересная Россия 14 июня в 22:03
Культура
На Новодевичьем кладбище нашли самый дорогой памятник
Эксперты нашли самый дорогой памятник среди тех, что находятся на Новодевичьем кладбище.
Discover24 05:56
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
Ученые выяснили причины аномальной жары
Причину периодов экстремальной жары, которая часто стала возникать в последние годы, определили китайские ученые.
РЕН ТВ вчера в 19:58
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости 06:40
Кино
Автор «Ведьмака» рассказала о сюжете второго сезона
Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт-Хиссрик раскрыла несколько деталей сюжета второго сезона, съемки которого пока приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Культуромания вчера в 09:27
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Шоу-бизнес
За шутку об изнасиловании Костюшкина Тимати назвал Собчак «животным»
Тимати назвал Собчак "тупым животным" за то, что она посмеялась над трагической историей Костюшкина.
iReactor вчера в 03:12
Здоровье
Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом
Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС 14 июня в 13:45
Армия и оружие
США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
Военное дело вчера в 00:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
Газета.Ru 06:35
Шоу-бизнес
Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной
Pravda.Ru вчера в 02:53