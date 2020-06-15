Экономика
ИА Красная ВеснаMorgan Stanley прогнозирует быстрое восстановление мировой экономики
Специалисты Morgan Stanley ожидают «резкую, но краткосрочную» рецессию. Они считают, что во втором квартале мировой ВВП упадет на 8,6% в годовом выражении, достигнув дна. К первому кварталу 2021 года, по их прогнозу, ВВП вырастет до 3,0%. Период рецессии будет коротким.
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Morgan Stanley прогнозирует выход на докризисный уровень ВВП к четвертому кварталу 2020 года
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