Экономика
ИА Красная ВеснаMorgan Stanley прогнозирует быстрое восстановление мировой экономики
Специалисты Morgan Stanley ожидают «резкую, но краткосрочную» рецессию. Они считают, что во втором квартале мировой ВВП упадет на 8,6% в годовом выражении, достигнув дна. К первому кварталу 2021 года, по их прогнозу, ВВП вырастет до 3,0%. Период рецессии будет коротким.
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Morgan Stanley прогнозирует выход на докризисный уровень ВВП к четвертому кварталу 2020 года
Финансовая газетавчера в 08:03
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Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело вчера в 02:15
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
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Здоровье
ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости 18:49
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Во Франции расследуют беспорядки с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном коммюнике МВД Франции.
РИА Новости вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально развелись
Очередная известная пара распалась в российском шоу-бизнесе. Официальный развод оформили актёры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
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США запустят малый космический аппарат Red-Eye-2 для экспериментов в интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны страны DARPA 17 июня с борта Международной космической станции (МКС).
Известия 21:45
Политика
Экс-дипломат заявил о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии.
РИА Новости 21:42
Политика
Подлодки ВМС США десятилетиями строили из низкокачественной стали
Агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на судебные документы, сообщило о фальсификации результатов лабораторных исследований, в результате которых ведущим поставщиком высокопрочной стали для подводных лодок ВМС США на протяжении десятилетий поставлялся некачественный металл.
Военное дело вчера в 23:17
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Общество
Как оформить и получить пособие на детей от трёх до семи лет
С 1 июня родители детей в возрасте от трёх до семи лет начнут получать дополнительное ежемесячное пособие в размере половины прожиточного минимума (прожиточный минимум, установленный на территории Челябинской области на второй квартал 2019 года, — 10 661 рублей) — 5330,50 рубля.
Искра (Еткульский район) 14 июня в 23:10
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
В США наделала шума новая биография Меланьи Трамп, написанная журналисткой Мэри Джордан.
Газета.Ru 16:46
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК 17:47
Общество
Боня объяснила свои слова об «алкоголиках и нищебродах»
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня прокомментировала свое скандальное высказывание о получателях минимального размера оплаты труда, заявив, что она имела в виду не всех россиян, а лишь людей, страдающих алкоголизмом, соответствующее видео она опубликовала в своем в Instagram.
РИА Новости 21:46
Единоборства
Фергюсон вызвал Макгрегора на бой
Американский боец Тони Фергюсон бросил вызов экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Российская газета вчера в 12:35
Общество
Отбывавший срок в США россиянин Лисов вылетел в Москву
RT на русском 21:19
Здоровье
Врач назвал доступный способ бросить курить с помощью воды
Одним из самых простых и доступных способов отказа от курения является употребление чистой питьевой воды.
РБК 22:49
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
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Власти США подали иск к Джону Болтону в связи с его книгой
Власти США подали в суд на бывшего советника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, чтобы помешать ему опубликовать книгу о его пребывании в Белом доме.
Известия 18:23
Экономика
Транспортные карты выведут из-под запрета на пополнение наличными
Транспортные карты и карты школьников выведут из-под действия закона о запрете на пополнение наличными анонимных электронных кошельков.
Коммерсантъ 22:38
Общество
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется в 251,4 миллиона рублей
Центр судоремонта "Звездочка" (Мурманск) намерен заключить контракт с единственным участником тендера на ряд ремонтных работ на авианосце "Адмирал Кузнецов", на котором произошел пожар, цена контракта составляет 251,4 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
РИА Новости 16:58
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
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Мурад Мусаев стал главным тренером ФК «Краснодар»
Новая газета Кубани 11:17
Здоровье
За сутки коронавирус выявили у 51 жителя Бурятии
Из 51 новых случаев COVID-19: 2 чел. – прибывшие из регионов РФ, 5 чел. – работники с рудника п. Ирокинда, 9 чел. - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Армия и оружие
СБУ обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила командира боевого корабля в шпионаже на Россию. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает УНИАН.
Lenta.ru 13:04
Общество
В России приступили к испытаниям вакцины от коронавируса
Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступил к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции.
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Наночастицы поднимут литий-ионные батареи на качественно новый уровень
Литий-ионные аккумуляторы вырабатывают электричество, перемещая ионы между двумя электродами - отрицательно заряженным катодом и положительно заряженным анодом.
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Трое индийских военных погибли при стычке на границе с Китаем
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В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
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