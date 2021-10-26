ТАССМоргенштерн извинился за высказывание о праздновании Дня ПобедыРоссийский рэпер Алишер Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы.Комсомольская правдаВ интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.Pravda.RuПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны.RT на русскомПо мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, репер сделал свое заявление не «по злобе», а из-за «отсутствия знаний».Эхо МосквыЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВPopcakeГТРК ВяткаГлагоLНТВФАНLisa.ruВечерняя МоскваИзвестияКультуроманияCT newsТелеканал 360°Псковское агентство информацииAnewsРЕН ТВЦарьградГазета MetroСлово и ДелоГазета.RuПодробнее о событииПушков резко отреагировал на извинения Моргенштерна за слова о Дне ПобедыГазета.Ru11:53Сенатор Пушков резко ответил на извинения рэпера Моргенштерна за слова о Дне ПобедыРИА Новости11:38Моргенштерн извинился за свои слова о Дне ПобедыPravda.Ru08:39Моргенштерн извинился за слова о Дне ПобедыРБК09:57Моргенштерн заявил о вырезанных фразах из интервью у СобчакИзвестия10:25Моргенштерн извинился за скандальные слова о праздновании Дня ПобедыStarHit.ru08:52Моргенштерн извинился за высказывание о праздновании Дня ПобедыТАСС10:27Показать ещёОценить747Поделиться