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Моргенштерн извинился за высказывание о праздновании Дня Победы

Российский рэпер Алишер Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы.
Комсомольская правда
В интервью Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что считает бессмысленным празднование Дня Победы.
Pravda.Ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о важности Дня Победы с ветеранами Великой Отечественной войны.
RT на русском
По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, репер сделал свое заявление не «по злобе», а из-за «отсутствия знаний».
Эхо Москвы

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