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Морковь и капуста в России с начала года подорожали почти в два раза

Стоимость моркови и капусты с начала 2021 года в России увеличилась практически в два раза.
Московский Комсомолец
Гречка с 27 июля по 2 августа выросла в цене на 0,1%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,35%, а с начала года цены поднялись на 10,42%.
РИА Новости
По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В частности, картофель подешевел на 6,45%, лук - на 0,67%, морковь - на 11,33%, огурцы - на 5,34%, помидоры - на 6,98%, яблоки - на 0,53%.
РИА Новости
Одновременно снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), мороженую рыбу, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай (на 0,1%).
РИА Новости

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