По данным статистического ведомства, в целом цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,1%. В частности, картофель подешевел на 6,45%, лук - на 0,67%, морковь - на 11,33%, огурцы - на 5,34%, помидоры - на 6,98%, яблоки - на 0,53%.
Одновременно снизились цены на жирный творог и шоколадные конфеты (на 0,3%), водку (на 0,2%), мороженую рыбу, колбасу, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, сметану, черный чай (на 0,1%).
Вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий, столкнулся с грузовиком Hyundai в Прокопьевском районе Кемеровской области, пострадали 11 человек, сообщает ГУМВД по региону.
Самолет с композитным крылом, радиационно стойкая электроника и проводники для экранирования бортовой системы — на международном авиакосмическом салоне «МАКС-2021» в Жуковском сразу несколько предприятий «Росатома» представили свои разработки.