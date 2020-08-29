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Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

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РИА Новостивчера в 09:05
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21
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