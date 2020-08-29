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Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06

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Участники субботних акций протеста против связанных с коронавирусом ограничительных мер вступили в столкновение с полицией у посольства РФ в Берлине, сообщила РИА Новости представительница столичной полиции.
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