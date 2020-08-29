Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
40

Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
12

Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

В Сирии при столкновении американской бронемашины с автомобилем российского военного патруля пострадали несколько американских военных, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.
РИА Новости27 августа в 02:32
2,2K