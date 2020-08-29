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Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Популярное в России мороженое "Коровка из Кореновки", как и продукция других производителей, подорожает на 25-30 процентов после введения обязательной маркировки, заявил РИА Новости гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06

«Спартак» вечером в субботу может лишить «Зенит» лидерства в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак», который считается самым принципиальным соперником «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ), уже в субботу, 29 августа, может лишить сине-бело-голубых лидерства в турнирной таблице.
АБН06:31

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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