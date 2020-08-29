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Вести.Ru
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Комбинат выпускает популярное мороженое "Коровка из Кореновки", которым президент РФ Владимир Путин угощал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском в 2019 году. По прогнозам Московцева, рост цен на мороженое может составить 25-30%.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

Кореновский комбинат выпускает продукцию под торговой маркой "Коровка из Кореновки". Это один из известнейших российских брендов, именно их мороженое покупал на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском президент России Владимир Путин и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
РИА Новости02:06
Подробнее о событии
Вести.Ru

Мороженое, которым Путин угощал Эрдогана, может подорожать

Вести.Ru06:41
ФедералПресс

В России резко вырастет цена на любимое мороженое Путина

ФедералПресс05:47
РИА Новости

Производитель предупредил о резком росте цены на любимое мороженое Путина

РИА Новости02:06
BFM.ru

Мороженое может подорожать на 25-30%

BFM.ru03:27
Pravda.Ru

К чему приведёт закон о маркировке мороженого

Pravda.Ru03:23
Телеканал 360°

Любимое мороженое Владимира Путина подорожает на 30%

Телеканал 360°02:51
Ореанда-Новости

Любимое мороженое Путина резко подорожает

Ореанда-Новости03:36

ASUS представил смартфоны ZenFone 7-й серии c поворотным модулем

ZenFone 7 Pro и ZenFone 7 получили поворотный модуль с тремя камерами: 64-мегапиксельной широкоугольной камерой на базе сенсора Sony IMX686, сверхширокоугольный объектив в сочетании с сенсором Sony IMX363 и камерой с телеобъективом.
IT-World27 августа в 06:37
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Представителя Чечни в Ивановской области суд обвиняет в мошенничестве

Суд предъявил обвинение официальному представителю главы Чечни в Ивановской области Исе Эдильсултанову, задержанному в среду в Крыму по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности.
ТАССвчера в 15:20

Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим.
Sputnik Литва12:36
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Бабушкинский суд Москвы отправил под арест троих фигурантов уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего экс-директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимира Солнцева.
Интерфаксвчера в 14:54
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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В 2021 году на МКС впервые могут отправить полностью российский экипаж

В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко источник агентства Напомним, что ранее NASA опубликовало информацию о том, что запуск пилотируемого "Союза МС-18" с ракетой-носителем "Союз-2.1а" намечен на 10 апреля 2021 года.
Piter.tvвчера в 04:15
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