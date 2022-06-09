"У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили, что здесь шесть человек гражданских. Команда пришла в живых не оставлять", - сказал украинский военнопленный в ходе допроса.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) при помощи аналитической системы «Честный знак» выявил около 36 миллионов нарушений при торговле полотенцами, постельным бельем, детскими куртками и другой продукцией предприятий легкой промышленности.
Антонов отметил, что подобное решение «не может не вызывать обеспокоенность не только России, как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона».