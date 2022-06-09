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Морпех ВСУ признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе 26 февраля

Военнослужащий украинской армии признался, что 26 февраля участвовал в расстреле мирных жителей в Мариуполе.
Pravda.Ru
"У ангара возле магазина мы заметили шесть человек гражданских. Вышли на связь с помощью радиостанции, сообщили, что здесь шесть человек гражданских. Команда пришла в живых не оставлять", - сказал украинский военнопленный в ходе допроса.
ТАСС
Со слов юриста, 25-летний уроженец Черниговской области Перец служил в морской пехоте в Николаеве, не судим, проходил службу по контракту.
Евразия Daily
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
URA.Ru

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ТАСС: боец ВСУ признался в расстреле мирного населения Мариуполя
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Морской пехотинец с Украины признался в расстреле мирных жителей в Мариуполе
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