Общество
КоммерсантъКоронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess
Информация об одном инфицированном гражданине Украины подтверждена, передает УНН. Судно c понедельника находится в водах рядом с портом Йокогама. Карантин был объявлен из-за того, что среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус.
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Кино
Лора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»
Здоровье
Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч
Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.
Армия и оружие
Судан решил вывести войска из Йемена
Ранее мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене обратилось к суданскому народу с требованием вывести силы, воюющие в составе арабской коалиции в Йемене.
Культура
Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате
Армия и оружие
Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Происшествия
В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела
Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Армия и оружие
Турецкий военный конвой вошел в Идлиб
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек
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Общество
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Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Космос
Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта
Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Общество
Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов
По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
Футбол
Соболев забил первый гол за «Спартак»
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Здоровье
В Якутии определили место для обследования на коронавирус
Определен пункт обследования на весь перечень возможных возбудителей инфекции — санаторий «Абырал».
Происшествия
Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане
В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Общество
В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве
«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Происшествия
В Кургане начальника техотдела ГИБДД обвиняют во взятках
В Кургане задержан начальник городского отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по подозрению в получении взятки.
Общество
Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»
Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Киберспорт
Стартовал открытый европейский отбор на ESL One Los Angeles
Открытая европейская квалификация на ESL One Los Angeles проходит 7-8 февраля. Составы сражаются за два слота в закрытой квалификации.
Экономика
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России
За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Авто
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Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
Здоровье
Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72%
Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72,6%, притом среди заболевших 70% - дети до 14 лет.
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В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.