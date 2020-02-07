Общество

КоммерсантъКоммерсантъКоронавирус обнаружен у украинца на судне Diamond Princess

Информация об одном инфицированном гражданине Украины подтверждена, передает УНН. Судно c понедельника находится в водах рядом с портом Йокогама. Карантин был объявлен из-за того, что среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус.
Читать в источнике
Комментировать393
с чего всё началось
На круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в районе порта Йокогама, зарегистрированы пять новых случаев коронавируса, говорится в сообщении
 агентства Kyodo, которое ссылается на данные Минздрава Японии.
РБК12:31

Подробнее о событии

Это труба, господа. Эксперт оценил новость о подхватившем коронавирус украинце

SM News13:29

У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Газета.Ru15:29

У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

РИА Новости14:04

Украинец заразился коронавирусом на карантинном лайнере Diamond Princess

Известия14:25

МИД Украины подтвердил, что житель страны заразился коронавирусом

REGNUM12:52

Психолог сообщил, что пассажирам лайнера в Японии морально тяжело находиться в карантине

Народные новости10:13

Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии есть граждане Украины и Филиппин

ТАСС08:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Кино

Лора Дерн получила «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана»

Общественное телевидение России 21:37
Здоровье

Число инфицированных коронавирусом в Китае превысило 40 тысяч

Госкомитет здравоохранения КНР сообщает, что по состоянию на 00:00 часов понедельника по местному времени число заболевших вызываемой коронавирусом 2019-nCoV пневмонией составило 40 171, еще в 908 случаях зафиксирован летальный исход.
Вести.Ru 22:04
Армия и оружие

Судан решил вывести войска из Йемена

Ранее мятежное движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене обратилось к суданскому народу с требованием вывести силы, воюющие в составе арабской коалиции в Йемене.
РИА Новости 15:46
Культура

Новое шоу Ксении Собчак обвинили в плагиате

Uznayvse.ru 07 февраля в 07:16
Армия и оружие

Пятое поколение выбивают: вертолеты Ми-28НМ превратят в истребители

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ превратится в истребитель, способный справиться с самолетами, беспилотниками и крылатыми ракетами противника.
Известия 16:01
Происшествия

В Благовещенске на двух сотрудниц Росреестра возбуждены уголовные дела

Основанием для возбуждения дел стали результаты работы оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции амурского УМВД, а также данные, полученные во время расследования дела против жительницы амурской столицы и другой сотрудницы Росреестра, пояснили в пресс-службе УМВД по региону.
Амурская правда 21:25
Армия и оружие

Турецкий военный конвой вошел в Идлиб

Коммерсантъ 05:18
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

Количество пострадавших в ДТП с автобусом и фурой на трассе в Кузбассе увеличилось до 38 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального центра медицины катастроф.
РИА Новости 13:10
Общество

Юристы рекомендуют пенсионерам снимать всю пенсию с банковских карт

Юристы советуют пенсионерам не держать пенсию на банковской карте, рассказав о трех случаях, которые могут привести к потере всех денег на ней.
Discover24 02:24
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru 15:55
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru 15:22
Космос

Запуск грузовика Cygnus на МКС отменили за две минуты до старта

Старт американской ракеты Antares, которая должна была вывести на орбиту грузовой корабль Cygnus с оборудованием для Международной космической станции (МКС), отложили в прямом эфире телепрограммы NASA.
Ридус 18:12
Общество

Раскрыта еще одна мошенническая схема кражи денег с карт клиентов

По новому сценарию, злоумышленники сообщают о якобы поступившей от клиента заявке на закрытие счета и интересуются, куда он хочет перевести остаток денег.
REGNUM 22:16
Футбол

Соболев забил первый гол за «Спартак»

Чемпионат вчера в 07:13
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости 15:29
Здоровье

В Якутии определили место для обследования на коронавирус

Определен пункт обследования на весь перечень возможных возбудителей инфекции — санаторий «Абырал».
REGNUM 20:08
Происшествия

Восемь человек погибли в результате массовой драки в Казахстане

В результате массовой драки в Жамбылской области Казахстана погибли 8 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МВД.
Газета.Ru вчера в 01:31
Здоровье

Ещё одна вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Китае

News.ru 20:05
Кино

Кассовые сборы «Хищных птиц» оказались ниже ожидаемых

Piter.tv 10:15
Происшествия

В Петербурге тело пропавшей в январе девушки достали из Невы

Газета.Ru 12:59
Общество

В МЧС опровергли сообщения о скачке радиации в Москве

«Информация, вышедшая в ряде СМИ о якобы зафиксированном резком скачке радиации в Москве, не соответствует действительности», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
RT на русском 17:10
Происшествия

В Кургане начальника техотдела ГИБДД обвиняют во взятках

В Кургане задержан начальник городского отделения технического надзора ОГИБДД УМВД России по подозрению в получении взятки.
REGNUM 07 февраля в 14:02
Общество

Звезды начали появляться на красной дорожке «Оскара»

Звезды американского и не только кинематографа стали появляться на красной ковровой дорожке в преддверии престижной кинопремии "Оскар".
Народные новости 18:10
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Киберспорт

Стартовал открытый европейский отбор на ESL One Los Angeles

Открытая европейская квалификация на ESL One Los Angeles проходит 7-8 февраля. Составы сражаются за два слота в закрытой квалификации.
Cyber.sports.ru 07 февраля в 11:45
Экономика

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России

За модернизацию ТЭС в регионе заплатит бизнес по всей России Потребители электроэнергии оплатят модернизацию ТЭС на Дальнем Востоке через новую надбавку к цене за мощность.
Коммерсантъ 14:54
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

RT на русском 08:59
Авто

Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross, Renault Arkana — тест в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Haval F7x, Mitsubishi Eclipse Cross и Renault Arkana, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
За рулем 22:03
Здоровье

Эпидпорог по ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72%

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае превышен более чем на 72,6%, притом среди заболевших 70% - дети до 14 лет.
ТАСС 07 февраля в 05:45
Политика

В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

Норвежские власти ведут противоречивую политику в отношении российских ученых на архипелаге Шпицберген.
РИА Новости 17:03
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное