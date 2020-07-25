Общество
ТАССМорской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
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День ВМФ. Парад кораблей пройдёт в акватории бухты Золотой Рог
Общественное телевидение Приморья24 июля в 05:01
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Происшествия
В Екатеринбурге блогеры перекрыли улицу ради шумной вечеринки
Уральский меридиан 00:06
Футбол
«Зенит» обыграл «Химки» в финале Кубка России
BFM.ru вчера в 13:44
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости вчера в 21:48
Происшествия
В Сиэтле число задержанных в ходе беспорядков возросло до 25 человек
Количество задержанных в ходе беспорядков в американском городе Сиэтле возросло до 25, сообщает местная полиция.
РИА Новости вчера в 23:48
Общество
В Хабаровском крае появится Народный совет
Михаил Дегтярев продолжает ездить по краю и знакомиться с его проблемами. Врио губернатора посетил Ванино и Советскую гавань.
Молодой дальневосточник XXI век вчера в 23:44
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия вчера в 09:43
Политика
МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM вчера в 10:04
Экономика
В Совфеде дали оценку идее о выплате пенсионерам по 15 тыс. рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременные выплаты пенсионерам в размере 15 тыс. рублей в качестве поддержки.
Газета.Ru 23 июля в 03:26
Авто
Kia опубликовала первое изображение кроссовера Sonet
Корейский концерн Kia обнародовал первые изображения нового субкомпактного вседорожника Kia Sonet в серийном исполнении.
Новые автомобили 23 июля в 13:11
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru вчера в 13:59
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС вчера в 13:47
Кино
Новый сезон «Ходячих мертвецов» перенесли из-за коронавируса
Выход 11-го сезона сериала «Ходячие мертвецы» отложили на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Родной город вчера в 14:47
Общество
Британия ввела карантин для прибывающих из Испании
Лондон, 25 июля 2020, 23:49 — REGNUM Британские власти вновь ввели обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании.
REGNUM вчера в 16:49
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 02:20
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости вчера в 12:44
Общество
В России с 1 августа возобновится международное авиасообщение
С августа Россия открывает авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Кубань 24 24 июля в 07:31
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению бывшего вице-президента "Роснефти", экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в организации растраты 7,5 миллиона рублей и гендиректора представительства "Роснефти" по региону Геннадия Кондратова в исполнении этого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 23 июля в 15:10
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК вчера в 21:27
Космос
РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты
РИА Новости 24 июля в 20:37
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК вчера в 19:45
Происшествия
Под Белгородом жена сбросила мужа в выгребную яму и залила бетоном
На следующий день женщина вызвала бетономешалку и залила яму бетоном. При этом она сообщила, что муж якобы пропал.
РИА Новости вчера в 20:07
Хоккей
Голкипер «Вашингтона» Самсонов не сыграет в плей-офф НХЛ из-за травмы
Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Илья Самсонов получил травму и не сыграет в плей-офф турнира.
Вести.Ru вчера в 14:30
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru 24 июля в 09:24
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт
62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ вчера в 06:18
Наука
Найден фермент, помогающий коронавирусу проникать в клетки
ToDay News Ufa 24 июля в 08:42
Политика
Белград резко усилил антироссийский курс — сербский политик
Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между русским и сербским народами резко ускорился в последние несколько месяцев и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, заявил сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич 25 июля в своей статье на ИА Regnum.
ИА Красная Весна вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Канье Уэст публично извинился перед Ким Кардашьян в Twitter
Американский рэпер Канье Уэст, решивший баллотироваться в президенты США, принес извинения своей супруге, модели и звезде реалити-шоу Ким Кардашьян.
iReactor вчера в 23:40
Происшествия
Три человека погибли в результате падения самолёта в штате Юта
Три человека погибли и ещё четверо пострадали в результате падения самолёта Piper 32 на жилой дом в американском городе Уэст-Джордане в штате Юта.
RT на русском вчера в 23:55
Происшествия
В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом
Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.
Телепорт вчера в 19:36