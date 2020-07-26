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РБК
РБК

Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.В источнике
Подробнее о событии
Владивосток-Новости

День ВМФ во Владивостоке: Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток-Новости05:06
Взгляд.ру

День ВМФ начали праздновать в России

Взгляд.ру23:59
Prim.News

Во Владивостоке пройдёт генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

Prim.News23 июля в 02:59
РИА Новости

Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ

РИА Новости23:06
ТАСС

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

ТАСС21:48
КП - Владивосток

Во Владивостоке прошел морской парад в честь Дня ВМФ

КП - Владивосток23:16
ДВ-РОСС

26 июля Владивосток будет отмечать День Военно-Морского Флота (ПРОГРАММА)

ДВ-РОСС22 июля в 18:29
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUMвчера в 11:47
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Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.рувчера в 04:05
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Роскосмос: сверхлегкая ракета будет создана к 2024 году

Первый заместитель главы Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич в ходе конференции SATELLITE RUSSIA & CIS 2020 сообщил о том, что Россия готовится создать сверхзвуковую ракету-носитель к 2024 году.
Live2424 июля в 08:01
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

Почти половина заразившихся коронавирусом за последние сутки жителей Калининградской области — пенсионеры, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости05:36
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