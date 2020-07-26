Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
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Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.В источнике
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