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ТАСС
ТАСС

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

ТАСС21:48
Владивосток-Новости

День ВМФ во Владивостоке: Фоторепортаж РИА VladNews

Владивосток-Новости05:06
КП - Владивосток

Во Владивостоке прошел морской парад в честь Дня ВМФ

КП - Владивосток23:16
РИА Новости

Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ

РИА Новости23:06
РЕН ТВ

Как прошел морской парад ко Дню ВМФ в Петербурге

РЕН ТВ05:57
Prim.News

Во Владивостоке пройдёт генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

Prim.News23 июля в 02:59
ДВ-РОСС

26 июля Владивосток будет отмечать День Военно-Морского Флота (ПРОГРАММА)

ДВ-РОСС22 июля в 18:29
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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«Может, Малком и подставился. Но защитник сыграл бездумно!» Орлов — о пенальти в ворота «Химок»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что арбитр Владимир Москалев верно назначил пенальти в ворота «Химок» в финале Кубка России против «Зенита».
Спорт-Экспресс07:37
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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