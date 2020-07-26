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РБК
РБК

Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке

Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

День ВМФ начали праздновать в России

Взгляд.ру23:59
ДВ-РОСС

26 июля Владивосток будет отмечать День Военно-Морского Флота (ПРОГРАММА)

ДВ-РОСС22 июля в 18:29
ТАСС

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

ТАСС21:48
КП - Владивосток

День ВМФ 2020 во Владивостоке: куда сходить и что посмотреть

КП - Владивостоквчера в 10:19
Владивосток-Новости

День ВМФ: В бухте Золотой рог во Владивостоке засветились корабли

Владивосток-Новостивчера в 03:29
Prim.News

Во Владивостоке пройдёт генеральная репетиция парада ко Дню ВМФ

Prim.News23 июля в 02:59
РИА Новости

Во Владивостоке и на Камчатке прошли парады в честь дня ВМФ

РИА Новости23:06

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК02:16
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Радимов раскритиковал возможное назначение Талалаева в «Ахмат»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России, главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов подверг критике возможное назначение Андрея Талалаева главным тренером грозненского «Ахмата».
Спорт день за днемвчера в 16:49

Антироссийская истерия президента Вучича продолжается

Владимир Беба Попович Vladimira Popovic Первые открытые признаки антироссийской кампании в Сербии появились в СМИ в конце ноября 2019 года в так называемом деле "Шпион из российского посольства", в котором предполагаемый сотрудник посольства России в Сербии и российской разведывательной службы ГРУ Георгий Клебан якобы вербует и покупает конфиденциальную информацию у "одного сербского офицера".
REGNUMвчера в 12:36
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Супруга Сергея Захарова, погибшего в пьяном ДТП с участием российского актера театра и кино Михаила Ефремова, подала в суд на следствие, пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Live2424 июля в 05:03
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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