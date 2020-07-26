Морской парад в честь Дня ВМФ состоялся во Владивостоке
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Во Владивостоке прошел парад военных кораблей в честь Дня Военно-морского флота России. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.В источнике
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