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МосБиржа планирует возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций в сентябре

Московская биржа планирует в сентябре возобновить торги в вечернюю сессию на рынке акций, сообщил журналистам в четверг директор департамента рынка акций МосБиржи Борис Блохин.
Интерфакс
"Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре", - отметил глава департамента.
Интерфакс
Торги на рынке будут проводиться с 10:00 до 18:50 мск (основная торговая сессия) и с 19:05 до 23:50 мск (дополнительная вечерняя торговая сессия).
ТАСС
В июле Московская биржа возобновила проведение торгов в вечернюю сессию на срочном рынке.
ТАСС

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Вечерние торги на Мосбирже возобновятся в сентябре
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