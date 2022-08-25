В моменте стоимость сентябрьского фьючерса на TTF на бирже достигала $3312 за тыс. куб. м. Это максимальный уровень с начала марта: тогда был зафиксирован исторический рекорд в $3898 за 1 тыс. куб. м. Рост цен на газ в Европе связывают с жарой и засухой, которые привели к снижению выработки электроэнергии ветряками и сокращению транспортировки угля по водному пути.