Финансы
ТАССМосбиржа 10 марта поставила рекорд по объему торгов акциями
Объем торгов акциями на Мосбирже 10 марта на фоне повышенной волатильности на рынках достиг рекордного значения, превысив 257 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
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За день объем торгов акциями на Мосбирже достиг рекордных 257 млрд рублей
Московский Комсомолецвчера в 15:54
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