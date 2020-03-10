Объем торгов акциями на Мосбирже 10 марта на фоне повышенной волатильности на рынках достиг рекордного значения, превысив 257 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

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Политика Шнуров посвятил стихотворение Путину В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.

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